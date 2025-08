PK shampoo、Major 1st Full Album「PK shampoo.log」からリード曲『旧世界紀行』MV公開！

日本コロムビア株式会社

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

先月リリースしたMajor 1st Full Album「PK shampoo.log」からリード曲『旧世界紀行』のMusic Videoが、本日YouTube公式チャンネルにて公開となった。『旧世界紀行」は、サビのメロディーの高揚感もさることながら、印象的で胸を締め付ける歌詞が堪らない。

MVにおいても圧倒的な衝動感で目に耳に心に飛び込んでくる、まさに今のPK shampooの全てが詰まった作品となっている。

今作アルバム「PK shampoo.log」はタイトルの「.log」が示す通り、ここ数年PK shampooが歩んできた軌跡/記録となる作品。今回収録された新曲群はバラエティに富んだ曲調でバンドの強度も近年のツアーで上がっている中、PK shampooの現在地をヤマトパンクスの特徴的かつリリカルな歌詞で彩っている。また、既発曲である『S区宗教音楽公論』と『落空』はボーカルが再録音された<Album ver.>が収録されている。

PK shampooは現在「PK shampoo.log」を引っ提げた全国ツアー「PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-」を敢行中。ファイナルとなる8月31日の東京Zepp Shinjuku(TOKYO)のみワンマン公演、他10公演は2マンLIVEとなっており、今日現在までで前半戦の5公演を終了。チケットは一般発売中。SOLD OUTの地域もあるので、ツアー情報を確認の上チケットの入手は是非お早めに。

ヤマトパンクスからコメントが届いた。

ラジオなんかでは既に話していることだがMVを一本ボツにしてやり直してたらこんなに公開が遅れてしまいました。経緯についてはここで説明することでもないから詳しくは銀河巡礼概論#265をチェックしてほしいし別にしなくてもいいです。俺のしょーもないわがままに付き合ってくれたすべての人たちに感謝します。世の中つまらんことばっかりだけど、うまくいかんなあ、って友達と笑ってる時間だけは楽しいかも……とかはあんまり今の俺が言えることでもないか。すんません。重ね重ねありがとうございました。

■『旧世界紀行』MV情報

YouTube URL: https://youtu.be/vY0XB3x-ZgY

■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報

タイトル:『PK shampoo.log』

発売日:2025年6月18日(水)

品番・形態・価格:COCP-42506[CD]\3,300 (tax in)

発売・配信元:日本コロムビア / From World Wide Web.

配信URL: https://lnk.to/PKshampoolog

<収録内容>

1. 旧世界紀行

2. 君が望む永遠

3. 天使になるかもしれない

4. S区宗教音楽公論(Album ver.)

5. 夏に思い出すことのすべて

6. 善人は眠れない

7. 断章

8. 落空(Album ver.)

9. 死がふたりを分かつまで

10. SSME

11. 東京外環道心中未遂譚

12. ひとつのバンドができるまで

■全国ツアー「PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-」情報

<日程>

7月3日(木) 京都磔磔 GUEST:KING BROTHERS <公演終了>

OPEN/START : 17:45/18:30

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

7月6日(日) 金沢van van V4 GUEST:SPARK!!SOUND!!SHOW!! <公演終了>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:FOB金沢 076-232-2424

7月12日(土) 札幌ベッシーホール GUEST:シンガーズハイ <公演終了>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:WESS info@wess.co.jp

7月20日(日) 千葉LOOK GUEST:TENDOUJI <公演終了>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

7月21日(月祝) 仙台 enn 2nd GUEST:時速36km <公演終了>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GIP 0570-01-9999

8月3日(日) 高松TOONICE GUEST:挫・人間 <SOLD OUT>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:DUKE高松 087-822-2520

8月10日(日) 福岡LIVEHOUSE CB GUEST:THE FOREVER YOUNG <SOLD OUT>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:BEA 092-712-4221(平日12:00~16:00)

8月11日(月祝) 広島4.14 GUEST:ガガガSP

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 (平日12:00~18:00)

8月15日(金) 名古屋クラブクアトロ GUEST:オレンジスパイニクラブ

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00~15:00)

8月17日(日) 大阪BIGCAT GUEST:THE BACK HORN

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

8月31日(日) 東京Zepp Shinjuku(TOKYO) ONEMAN

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

主催:From World Wide Web.

企画制作:日本コロムビア株式会社/株式会社ホリプロ/ATFIELD inc.

<チケット一般発売中>

■PK shampoo Profile

L→R:ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、リスナーの心を鷲掴みにしている。

■PK shampoo WEB

Official WEB: pkshampoo.jp(https://pkshampoo.jp/)

Official FC: https://fanicon.net/fancommunities/5363

YouTube: www.youtube.com/@pkshampoo1978(https://www.youtube.com/@pkshampoo1978)

X: https://x.com/PKshampoo

Instagram: https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok: http://www.tiktok.com/@realpkshampoo

Lit.Link: https://lnk.to/PKshampoolog