【ジョー マローン ロンドン】英国の夏に着想を得た「オレンジ マーマレード コロン」が限定ボトルで登場｜9月より定番製品として展開開始

ELCジャパン合同会社

Just Because we love a summer favourite

英国の夏を感じて

イギリスの夏の定番おやつ-- ラズベリー&バニラ風味のアイスクリームや、オレンジマーマレードのサンドイッチ。

そんな陽射しあふれるひとときを思わせる「オレンジ マーマレード コロン」が、ブリティッシュ サマーの気分を纏って、この夏、限定リボン付きボトルで登場します。

海辺の桟橋で味わった、懐かしい夏の記憶を呼び起こすような香り。

夏の終わりとともに、リボンなしの定番ボトルとしてラインナップに加わります。

英国の伝統的なマーマレード作りのひと幕。オレンジピールが鍋の中でゆっくりと煮詰まり、芳醇な香りとほろ苦さが立ち上る瞬間を香りで表現した、まさに“英国らしさ”を凝縮したフレグランス。 ウッディな温もりとオレンジ ゼストの鮮やかさが絶妙に重なり合い、陽だまりのようなやさしさに包まれる、どこか懐かしさを感じさせる香りです。

トップノート:オレンジ ピール

ハートノート:ビター オレンジ

ベースノート:パチョリ

調香師:マリー・サラマーニュ & ニコラ・ボヌヴィル

オレンジ マーマレード コロン

2025年8月6日(水)阪急うめだ本店先行発売

2025年8月8日(金)店舗期間限定発売

2025年9月1日(月)通常ボトルで全国発売予定

オレンジ マーマレード コロン 30mL 11,880円(税込)

オレンジ マーマレード コロン 100mL 23,650円(税込)