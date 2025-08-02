【岡山大学】岡山大学ヨット部へ新艇を寄贈したOB・OGへの感謝状贈呈式を実施しました

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 8月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年7月3日、本学ヨット部のOB・OGからなる飛沫会（しぶきかい）より、470級新艇「4886」が寄贈されたことを受け、感謝状贈呈式を行いました。同会からはこれまでにも、度々寄贈いただいています。



贈呈式には、同会の冨田博会長と奥谷修一氏、ヨット部顧問の大西勝教授、現役部員の中尾剛さん（法学部4年）と三田村航季さん（工学部4年）らが出席。感謝状贈呈後の歓談では、那須保友学長と菅誠治理事（教学担当）・上席副学長に対し、同会のこれまでの取り組みが紹介されました。真っ青な海に浮かぶ同部のヨットの写真など、貴重な資料を見ながら、和やかな歓談となりました。



今年度で84周年を迎えた歴史ある岡大ヨット部。中四国制覇を目標に活動しており、昨年度は全日本インカレへの出場を果たしました。今後、多くの大会で「4886」が活躍する姿を楽しみに待ちましょう！

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山大学ヨット部の取り組みにご期待ください。





〇岡山大学ヨット部による活動報告（一部抜粋）

「5月11日に470級新艇『4886』の進水式を行いました。まずは今回の新艇購入にあたり、物価高のなか多額のご支援をいただき、ありがとうございます。進水式にあたり、『4886』が安全に海を走ることができるよう、またレースで良い結果が残せるよう祈願して、岡山大学生産の日本酒『おお岡大」を船体にかけて出艇しました。今後、470級については『4886』『4804』『4740』の3艇でレースに臨みます。応援してくださる皆さまの期待に応えることができるよう、今後も活動に励んでいきます」

新艇の寄贈に喜ぶ現役部員たち

歓談の様子

感謝状贈呈式での集合写真

◆参 考

・岡山大学ヨット部

https://okayamauyacht.wixsite.com/okadaiyacht

・岡山大学ヨット部（X）

https://x.com/okayamayacht22?s=20

・岡山大学ヨット部（インスタグラム）

https://instagram.com/okayama_u_yacht?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

◆参考情報

・【岡山大学】いざ出航！ 岡山大学ヨット部が3年ぶりの全日本学生ヨット選手権大会へ！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002592.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ヨット部が「2024年度全日本学生ヨット個人選手権大会」に出場決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002457.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ヨット部が中国ヨット選手権大会で総合準優勝しました！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001762.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ヨット部が全日本学生ヨット選手権大会出場へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学ヨット部が中四国学生ヨット選手権大会で優勝

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7179

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id765.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html