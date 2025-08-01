¡ÚÀä·Ê¤ÎÄ«ÆüÂÎ¸³¡Û¿·³ã¡¦Ì¯¹â¤ÎÂç¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¤Ê1Æü
ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÂç¼«Á³¤È¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò¸Ø¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÊ£¹ç¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒLOTTE Hotel Arai¡¢½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Ê¡°æ ÊþÌé¡Ë¤Ï¡¢Ä«Æü¤ËÀ÷¤Þ¤ëÍºÂç¤Ê»³ÊÂ¤ß¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀä·Ê¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ëÄ«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈóÆü¾ï¤½¤Î¤â¤Î¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿À¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤È¡¢Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤àÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²òÊü¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»¶ºö¡¢ÃÏ¸µ¿·³ã¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Ä«¿©¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Ä«Æü¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²á¤´¤·Êý¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë
▪️ÁáÄ«¤Î»¶ºö¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¥¯¥¢¥ª¥ë¥È·ò¹¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×
¢¨¥¯¥¢¥ª¥ë¥È·ò¹¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Ä«Æü¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î»¶ºö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯¤ä¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç·ò¹¯ÊÝÍÜÃÏ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥¢¥ª¥ë¥È¡×¤ÎÇ§Äê¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥¯¥¢¥ª¥ë¥È·ò¹¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¡£ÀìÌç¤Î»ØÆ³°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¸ÆµÛË¡¤ÈÊâ¤Êý¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤ÊÎÐ¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â³«Êü¤µ¤ì¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▪️2¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤´Ä«¿©¡¢¿·³ã¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½
¢¨¡Êº¸¤«¤é¡ËThe PLATE(¥¶¡¦¥×¥ìー¥È) ¡¢ÆüËÜÎÁÍý ¤¢¤µÆü¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
»¶ºö¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿·³ã¤ÎË¤«¤ÊÂçÃÏ¤¬°é¤ó¤À¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤¬ÊÂ¤ÖìÔÂô¤ÊÄ«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ºÌ¤êË¤«¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£The PLATE¡Ê¥¶¡¦¥×¥ìー¥È¡Ë¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÍÎ¿©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÎÁÍý ¤¢¤µÆü¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÃ°Àº¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ªÊÆ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÏÂ¿©¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌ£³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áë¤«¤é¤ÏÌ¯¹â¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▪️¿ô¡¹¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç²á¤´¤¹¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þ´Ö
¢¨¡Êº¸¾å¤«¤é¡Ë¥¸¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¡¢¥Ä¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢²°³°¥×ー¥ë¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¸¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¡§Á´Ä¹1,501m¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÄ¹¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢¶õÃæ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥äー¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£Ì¯¹â¤Î¼«Á³¤òÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¶õÃæ»¶Êâ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ä¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡§¿¹¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹ ¡£¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹ ¡£
¡¦²°³°¥×ー¥ë¡§²Æ¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿²°³°¥×ー¥ë¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¿åÍ·¤Ó¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£»Ò¶¡ÍÑ¤ÎÀõ¤¤¥×ー¥ë¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´²ÈÂ²³§ÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡§¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹ ¡£
¡¦¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°¡§ÀìÍÑ¤Î¥Á¥åー¥Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ÐÌÌ¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¡¢ÁÖ²÷´¶È´·²¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹ ¡£
▪️°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡ÖÀ±¶õ²¹Àô¡×¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿´¿È¤ò²ò¤Êü¤Ä»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤
¢¨À±¶õ²¹Àô¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Æü¤¬·¹¤»Ï¤á¡¢¥ê¥¾ー¥È¤¬Í¼°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëº¢¡¢¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤ÏÃë´Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²ò¤¤Û¤°¤¹»êÊ¡¤Î²¹Àô¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¼«Ëý¤Î¡ÖÀ±¶õ²¹Àô¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìë¤Ë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¤¬¹ß¤êÃí¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ì¯¹â¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å·Á³²¹Àô¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿ÂÎ¤òÌþ¤·¡¢ßê¤á¤¯À±¡¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¡¢¶Ë¾å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤ò¤ªÌþ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È (¥¤¥áー¥¸)
¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¤Ï100ËüÄÚ¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÁ´4Åï257¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÁ´14¥³ー¥¹¤¢¤ë¥¹¥ー¾ì¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥×ー¥ë¡¢ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¡¢ºÇÄ¹1,501m¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤ä¥Ä¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É³Æ¼ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´°È÷¤·¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ï¿·ÎÐ¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»³ÊÂ¤ß¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Ì¯¹â»ÔÎ¾Á±»û1966
¢£¥í¥Ã¥Æ¥¢¥é¥¤¥ê¥¾ー¥È¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja