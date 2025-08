NEC、モビリティに関する会議 及び 展示会「第31回ITS世界会議2025」に出展

日本電気株式会社

NECは、2025年8月24日(日)~28日(木)の5日間、アメリカ合衆国(USA)・ジョージア州アトランタで開催されるITS(高度道路交通システム)に関する産官学専門家による会議、及び展示会「第31回ITS世界会議2025」において、ITS Japanに所属する官民で構成されたITS Japanパビリオンにて出展、及びセッションにて論文発表します。(ITS Japanパビリオン ブース番号:216)

ITS世界会議は、ITSの普及による道路交通問題の解決、及びビジネスチャンスの創出を図る目的で、世界3地域を代表するITS団体(欧州:ERTICO、米州:ITS America、アジア太平洋地域:ITS Asia-Pacific)が連携して、毎年共同で開催する唯一の世界会議です。セッションや展示などから構成され、技術開発・市場動向など、幅広い観点から情報交換がされる場になります。

【展示概要】

NECは「明日のモビリティを創る」をコンセプトにICTを活用し、道路インフラなどのデータ利活用により、安全・安心、快適、環境にやさしい新たなモビリティサービスの実現を目指しています。さらには、それらのサービスを通じて収集されるデータを連携・活用し、スマートな街づくりに活かしていきます。

今回は「Beyond 5G技術である時空間同期型の光ファイバセンシング」と分散コンピューティングやAIなどのデータ処理基盤をネットワークに融合した「社会インフラ基盤の進化」による分散型エッジAI処理により、『Society 5.0を実現する時空間同期デジタルツイン』を活用したソリューションを国内外の事例や動画、パネルを用いて展示します。

・Society 5.0を実現する時空間同期デジタルツイン

高速道路に敷設済みの通信用光ファイバをセンサとして利用することで、高速道路全線の交通状況や路面状況を漏れなくリアルタイムに把握できる光ファイバセンシングが実用化されています。独自の分析AIを活用することで近未来の混雑状況などの高精度な交通流の予測を可能とし、路面状況(乾燥、湿潤、凍結等)を全線に亘り漏れなく監視することで走行リスクを可視化、道路インフラに集まる刻一刻と変化するリアルタイム、かつ多種多様な情報をサイバー空間上に広域展開された座標空間として把握することが可能となります。時空間同期されたデジタルツイン上においてシミュレーションされた「数十分後の近未来から現在をバックキャスト制御(例えば「30分後の渋滞を予測し、深刻な渋滞に発展する前に先読みした経路変更を促す」など)」による全体最適な広域交通の整流化に向けた取組みを展示します。

NECはICTインフラ技術と独自の分析AIを活用することで、時空間同期されたデジタルツインを基盤としたサイバーフィジカルシステムを拡張するための『Beyond 5G時代のデジタルインフラ』を提供します。

(関連する論文発表情報)

セッションID:PS31 Transportation Systems: traffic management and operations, next generation traffic management approaches

タイトル :TSE (Traffic State Estimation) in Congestion to Extend Applicability of DFOS

日時 :2025年8月27日(水)、15:00~16:30

場所 :Georgia World Congress Center, Room A312

〈開催概要〉

会期 :2025年8月24日(日)~28日(木)(展示会8月25日~28日)

会場テーマ :”Deploying Today, Empowering Tomorrow”

会場 :アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ、Georgia World Congress Center Hall A

ITS Japanパビリオン ブース番号:216

主催 :ITS America

※「第31回ITS世界会議2025」の詳細は公式サイトをご覧ください。

公式ホームページ:https://www.itsamericaevents.com/world-congress/en-us/about-us.html

<問い合わせ先>

NEC ITS世界会議 事務局

info_its25@pbu.jp.nec.com