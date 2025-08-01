ニューヨーカー メンズ『STYLING JOURNAL 2025 Summer 1枚で様になる夏の半袖スタイル』を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「STYLING JOURNAL 2025 Summer 1枚で様になる夏の半袖スタイル」を自社通販サイトで公開しました。

STYLING JOURNAL 2025 Summer

ショップスタッフが旬のスタイリングをお届けする「Styling Journal」。今回は、気温の高い季節でもさらっと着られて、1枚で着映えする“夏の半袖スタイル”をご紹介します。シャツやカットソーが主役になる今、シンプルな中にも差がつくスタイリングのヒントを見つけてみませんか？

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ペイズリージャカードの半袖オープンカラーシャツは、夏のリゾート気分をぐっと盛り上げてくれるアイテム。街歩きやリゾートなど、休日のお出かけにぴったりな大人のリラックスコーデです。合わせたのは、軽くて風通しのいい麻×ポリエステル素材のシャーリングパンツ。快適なのにラフすぎず、程よく上品にまとまります。足元はサンダルやスリッポンで、軽快に仕上げるのがおすすめです。

シャツ 税込 \13,200

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パンツ 税込 \19,800

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コーディネート詳細 :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffcoordinate_detail.aspx?ss_cid=49638650&utm_source=newssite&utm_medium=pr

スキッパーポロシャツを使った、休日のお買い物スタイル。リラックス感がありながらも、夏らしい爽やかさを意識したコーディネートです。パンツはストレッチが効いていて動きやすく、麻混素材で見た目も涼しげ。ポロシャツには吸水速乾機能が備わっており、汗ばむ季節でも快適に過ごせます。シンプルな組み合わせなので、サングラスなどの小物をプラスして、さりげないこなれ感を演出するのがおすすめです。

ポロシャツ 税込 \19,800

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パンツ 税込 \24,200

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コーディネート詳細 :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffcoordinate_detail.aspx?ss_cid=50593096&utm_source=newssite&utm_medium=pr

散歩やカフェ、ショッピングなど、休日の街歩きにぴったりな夏スタイル。チェック×無地のコンビシャツは、派手すぎず程よくアクセントに。白Tをインナーに合わせることで、軽さと清潔感をプラスしました。グレーパンツでラフさを引き締めつつ、白スニーカーで爽やかに。見た目も着心地も大切にしたい大人におすすめのコーデです。

シャツ 税込 \18,700

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Tシャツ 税込 \14,300

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パンツ 税込 \26,400

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シンプルながら清潔感のある、大人のリラックスカジュアル。白T×グレーパンツの王道コンビは、品よく見せたい休日にぴったりです。足元は白スニーカーで軽やかに仕上げて、抜け感もプラス。気取らず過ごしたい日にも、ほどよいきちんと感を忘れないスタイルです。

シャツ 税込 \13,200

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Tシャツ 税込 \14,300

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パンツ 税込 \19,800

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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