russet（ラシット) がプロデュースする新たなセレクトショップ「REPOS russet（ルポ ラシット）」がこの秋オープン

株式会社パルグループホールディングス

russetが培ってきたモノづくりを継承し、

「日常」から「都会的」へ。

さらにrussetより派生した「gemeil」も取り扱い、

日本初となるrussetプロデュースのセレクトショップとしてこの秋から展開。

皆様のご来店をお待ち申し上げております。

CONCEPT

“ LIVE A BEAUTIFUL ART LIFE (美しいアートライフを)”

自分を高めクロスオーバーするバッグ

ON and OFF

AUTHENTIC and PLAYFUL

FEMININ and MASCULIN

店舗情報

荻窪ルミネ 8月28日(木)

東京都杉並区上荻 1-7-1 フロア:2階 TEL: 03-6915-1767

横浜ルミネ 9月10日(水)

神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 フロア:1階 TEL: 045-534-6588

Artist Collaboration【 russet x TSUTOMU MORIYA 】

オープニングでは、守矢努氏の直ステンシルアート(サインとエディションNo.入り)限定商品発売決定!

風の時代は『個』の時代」

今を生きる人々へメッセージです。

Nothing can be told the truth. To tell it would be a lie.

真実なんてものは何も語れない。語れば嘘になる

I want to know.

Where each of those dots came from,

where we are going.

知りたい

その一つ一つの点が

どこから生まれ、

どこへ向かうのかを

Do I know who I really are?

自分が本当は何者なのか、分かっているのだろうか?

Don't crowd, Choose solitude.

群れるな、孤独を選べ

Open up with all the sounds and colors

全ての響きと色彩を持って開き切れ

■PROFILE

守矢 努 /Tsutomu Moriya

長野県諏訪市出身、東京在住。

桑沢デザイン研究所卒業後、アートディレクター兼デザイナーとして活動。近年はステンシルアーティスト、アブストラクトペンティングアーティストとして活躍している。

荻窪ルミネ限定

8月28日(木)販売開始 モノグラムナイロンシリーズ(全2型)

シンプルショルダーバッグ \26400(税込)トートバッグ \33,000(税込)

横浜ルミネ限定

9月10日(水)販売開始 ソフトレザーシリーズ(全3型)

ラウンドショルダーバッグ \34,100 (税込)シンプルショルダーバッグ \35,200(税込)巾着型バッグ \38,500(税込)店内イメージ

ラシット

シンプルで機能美あふれたデザインは 年齢やジェンダーにとらわれることもなく、 自由であること、自分らしくいれること、 それぞれの生き方や価値観にも寄り添えるようなコレクションをテーマに 普遍なものづくりで、 これからも長く愛されるブランドを目指します。

russet 25th Annivarsary

四半世紀の節目を迎えたラシット。 女性の自立が求められた時代にフィットした機能美や、 ナイロンと日本で随一と言われるまでに成長を遂げたジャガード織のバッグは働く女性はもちろん、 幅広い層のファンに支えられてきたブランドです。

ブ ラ ン ド の ア イ コ ン と も い え る「 モ ノ グ ラ ム 」の 価 値 を 再 認 識 し 、 未来に向け新たな価値への繋ぐストーリーの第一歩をこの秋冬からスタートします。

公式ホームページ :https://www.palcloset.jp/russet/

ジェムイル

【アクセサリーの延長線】

日常に溶け込みやすいシンプルなデザインと、さりげない装飾性を兼ね備えたアイテムを展開

(ブランドネームに込めた想い)

宝石(gemstone)の輝きがあなたを覆う(veil)ように、あなたの「自信」と「魅力」を惹きだせる存在になりますように

<株式会社パルについて>

株式会社パルは、ラシット、チャオパニック、ガリャルダガランテ、3COINSなどのブランドを展開するアパレルおよび雑貨の企画製造小売業。

公式ホームページ :https://www.palcloset.jp/gemeil/

