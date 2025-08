オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』初の展覧会を2025年9月6日(土)より東京・大阪のhmv museumにて順次開催決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:野口 透)は、2025年9月6日(土)より、全国2会場のhmv museum(東京・渋谷/大阪・心斎橋)にて、「『LAZARUS ラザロ』 EXHIBITION」を開催いたします。

▶特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/250718154/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250718154/)

国内外のクリエイターたちがタッグを組み、迫力のアクションと、緻密なドラマを描いたオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。このたび、本作品初となる展覧会を東京・大阪のhmv museumにて開催いたします。本展覧会では、アニメのストーリーを振り返る展示や、資料展示、フォトスポットなど、作中の世界観を感じることのできる空間をお届けいたします。

また、先着入場特典として、期間によって絵柄が変わる「オリジナルキャラクターカード」をランダムで1枚プレゼントいたします。さらに、本展覧会の開催を記念したオリジナルグッズの販売も予定しておりますのでお楽しみに!

この機会にぜひ会場へお越しください!

【開催概要】『LAZARUS ラザロ』 EXHIBITION

■開催情報

<東京会場>

会期:2025年9月6日(土)~9月21日(日)

会場:hmv museum 渋谷6 (「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F)

開館時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@HmvBooksShibuya(https://x.com/HmvBooksShibuya)

<大阪会場>

会期:2025年9月27日(土)~10月12日(日)

会場:hmv museum 心斎橋 (「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内)

開館時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@hmvbookssinsaib(https://x.com/hmvbookssinsaib)

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

■入場料

日時指定入場券:1,200円(税込)

当日入場券:1,500円(税込)

※未就学児無料。ただし入場特典のお渡しはございません。

※日時指定入場券の場合、別途システム利用料330円がかかります。

■入場券販売

ローソンチケットにて日時指定入場券の販売を行います。お客さま集中による混雑回避のため、各会場各回に上限数を設けております。

日時指定入場券販売(ローソンチケット)

- 時間指定:土・日・祝日は30分ごとの入場時間指定あり。平日は日時指定無しの期間有効券。- 販売受付期間:2025年8月2日(土)19:00~各開催日前日の22:00まで

▶ローソンチケット日時指定入場券販売ページ:https://l-tike.com/search/?lcd=37980%2C57980(https://l-tike.com/search/?lcd=37980%2C57980) ※2025年8月2日(土)19:00より表示されます

<日時指定入場券販売について>

※1回のお申込みで4枚まで購入可能です。

※変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。

当日入場券販売(会場受付)

各会場の入場受付にてご購入いただけます。

※日時指定入場券で完売となっている時間帯は当日入場を行わない可能性がございます。

※当日入場券に関する情報は店舗Xにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。

※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合もございます。

※会期中の混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

<入場時の注意事項>

・展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・写真撮影は一部エリアのみ可、動画撮影・録音は一切禁止です。

・内容の一部を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・本展示会は再入場不可となります。予めご了承ください。

・その他、施設・店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。

■先着入場特典

『LAZARUS ラザロ』 EXHIBITIONにご入場いただいたお客さまに、先着で「オリジナルキャラクターカード(全5種/ランダム配布)」を1枚プレゼントいたします。絵柄は会期の前期・後期で変更となります。特典のデザインは後日、特設ページにて公開いたしますのでお楽しみに!

【配布期間】

<東京会場>前期:9月6日(土)~13日(土)/後期:9月14日(日)~21日(日)

<大阪会場>前期:9月27日(土)~10月4日(土)/後期:10月5日(日)~12日(日)

※ランダム配布のため絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。

■開催記念グッズ

『LAZARUS ラザロ』 EXHIBITIONの開催を記念して、各会場にて開催記念グッズを販売いたします。

グッズデザインなどの詳細は後日特設サイトにて発表いたします。続報をお楽しみに!

グッズ購入に関する注意事項などは、以下の特設ページをご確認ください。



▶『LAZARUS ラザロ』 EXHIBITION特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/250718154/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250718154/)

主催:株式会社ローソンエンタテインメント

協力:株式会社MAPPA

(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

『LAZARUS ラザロ』公式サイト:https://lazarus.aniplex.co.jp/