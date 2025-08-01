¾®±ÛÍ¦µ±¡õ²£»³Í³°Í¤¬ÍÉ¤ì¤ëÉ×ÉØ¤òÇ®±é¡ª¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï―¡£B4BÀ©ºî¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥ì¥Ï¥é―ºÊ¤Î¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤ë»þ―¡Ù¤¬BUMP¤Ë¤Æ8·î1Æü¡Ê¶â¡ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À©ºî¡¦PR¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒB4B¡Ê¥Óー¥Õ¥©ー¥Óー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌî ¹¯²ð¡¢°Ê²¼B4B¡Ë¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥ì¥Ï¥é―ºÊ¤Î¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤ë»þ―¡Ù¤¬¡¢Îß·×230Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë19:00 ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¡¡ºîÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://emolebump.go.link/5rZhM
ËÜºî¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉ×¤È¤·¤ÆºÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÏ¤¤¤¿½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤«¤é¡È¤ªÊ¢¤Î»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡É¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ê»Ï¤á¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£²ø¤·¤¤ÃË¤¿¤Á¡¢¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àºÊ¤ÎÈëÌ©¡¢¼¡Âè¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢Èà¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡£1ÏÃ1Ê¬È¾¡ß50ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Èµ¿Ç°¤¬¸òºø¤¹¤ëÅÜÅó¤ÎÅ¸³«――¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Ç»Ì©¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥À¥ì¥Ï¥é―ºÊ¤Î¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤ë»þ―¡Ù ¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ï¡¢ËÍ¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
À¶¿åµ®°ì¡Ê¾®±ÛÍ¦µ±¡Ë¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¡¦ºÌ²Æ¡Ê²£»³Í³°Í¡Ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀì¶È¼çÉ×¤È¤·¤Æ¿Ô¤¯¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÏ¤¤¤¿½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÉÔ°ìÃ×¡×¡£¤ªÊ¢¤Î»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿µ®°ì¤Ï¡¢¿¿¼Â¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤Î¶Ð¤á¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÈà¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÎÈëÌ©¡¢¤½¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¶È³¦¤ËêÁ¤¯¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÂñÍñÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£°¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ºÊ¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¤é¤ÎÌµÎÏ¤µ¤«¡£µ®°ì¤Ï¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
――¤·¤«¤·¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·â¤Î»ö¼Â¤È¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/148606/table/3_1_68d2a6a7057811e02c1ec02392da871e.jpg?v=202508020955 ]
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿ºîÉÊ¥³¥á¥ó¥È
¾®±ÛÍ¦µ±¡ÊÀ¶¿åµ®°ìÌò¡Ë
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù±ÛÁ°¥ê¥çー¥ÞÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢½Ð±éÄÌ»»518²ó¤òµÏ¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥Ë¥ß¥å¡É¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡ÙTHE STAGE ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙWITH LIVE BAND¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ ¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°äÎ±ÁÜººSP¡Ù¡Ø·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥Àー¡Ù¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£ÌòÊÁ¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ç¡¢¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
ºîÉÊ¥³¥á¥ó¥È¡¿¾®±ÛÍ¦µ±
½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ïº£²ó¤¬½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä»£±Æ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É IN¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ç¤¹¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦Åù¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤Ï¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ä¥·ー¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ï¤Ö¤´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢°¦¤Î°î¤ì¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ÏÃ¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¾Ð
º£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ä´¶¾ð¤Ë³¸¤òÊÄ¤áÀÚ¤é¤º¡¢¸þ¤¹ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¿§¡¹¤Ê·Á¡¢ÁÛ¤¤¤Î°¦¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤ÏÌµ¤¤¡£¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð
²£»³Í³°Í¡ÊÀ¶¿åºÌ²Æ Ìò¡Ë
2009Ç¯¤ËAKB48¤Î9´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢ 15Ç¯12·î¤«¤é19Ç¯3·î¤Þ¤ÇAKB48¥°¥ëー¥×¤Î2ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ 21Ç¯¤Ë¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú±Ç²è¡Û¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡Ä¡© Part I ¡Ö¥Ï¥Ê¥ì¥é¥ì¥Ê¥¤¡× (22) ¡¢¡Ø¶õÊì¤¤¤Ö¤¡Ù (19) ¡¢¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù (25¡¦TX) ¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¥É¥¯¥¿ー²ÖºéËüÂÀÏº¤Î»ö·ï¥«¥ë¥Æ£² ～¤ª¤µ¤óÎÙ¤Ï»¦¿ÍÈÈ!?¡Ù ～¡Ù ¡Ê23¡¦BS-TBS¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ºîÉÊ¥³¥á¥ó¥È¡¿²£»³Í³°Í
»ä¤¬±é¤¸¤¿ºÌ²Æ¤Ï¡¢Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Îµ®°ì¤È¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Êª¸ì¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¡¢Í¥¤·¤¤É×¡¦µ®°ì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢ºÌ²Æ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½Ä¤Î²è³Ñ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¡¢±ü¹Ô¤¤ò³è¤«¤·¤¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ ¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤Ä¤ï¤Ö¤½Ô´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡©¡Ù
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ô¥ö·îÁ°¤Ë½Ä·¿Ä¹ÊÔ¤Î»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÈµÓËÜ²È¤È´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬ËèÆüÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Îø°¦¤Ï¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¤½¤Ã¤Á¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¹Ô¤¯ー¡©(´ÆÆÄ´Þ¤áÁ´°÷¤à¤µ¶ì¤·¤¤ÃË&¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÁ°ºî¤Ï¥é¥Ö¥³¥á)¡×¤Ê¤É°Õ¸«¸ò´¹¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÈÈ¿ÍÃµ¤·¤¬½ÐÍè¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤êµÓËÜ¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢¶¦Æ±À©ºî¤Î³ô¼°²ñ¼ÒB4B¤ÎÊý¡¹¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¿ë¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¶ºî¤Ê¤·´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¡£ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿åµ®°ì¤È°ì½ï¤Ë¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ï¤Ö¤½Ô
2019Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥â¥êー¥Üー¥¤¥º~ÁÛ¤¤½Ð¤òÇä¤ëÅ¹~¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡¢ Æ±Ç¯11·î¤Ë¥Ï¥¤¥Ñー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×"ÈôæÆ"¤Çº´µ×ÁáÀ»¿ÃÌò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÂ¾ÉñÂæºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±éÂ¿¿ôÂ¿¿ô¡£ 2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Âç¼ê¤Î¥»¥×¥Æー¥Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²Ã¤·¡¢ ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºÆÀ¸¿ô100Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£ 2024Ç¯¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¦¥ß¥¬¥á¤´¤Ã¤³¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É2024¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ º£¸½ºß¤â¡Ö¤¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¤Î1¥Úー¥¸¡×¤ä¡ÖÆü¥Ç¥¶¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ 2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê²Ý¶â·¿¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥µー¥Ó¥¹POPCORN¤Ë¤ÆÄ¹ÊÔ¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤â½é¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¢£B4B¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥À¥ì¥Ï¥é―ºÊ¤Î¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤ë»þ―¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤äÉü½²¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥Æー¥Þ¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸µ¤Ë¤¢¤ë¡È°¦¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½ý¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢µ¿¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤¬¤¢¤ë――¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤¤´¶¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¼Ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ¾±¤¤Î»Ä¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âB4B¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯Êª¸ì¤òËÂ¤®¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ä¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBUMP¡×¤Ïemole¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô230Ëü²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë1ÏÃ1Ê¬～3Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤«¤éÉü½²·Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤äÀÄ½Õ½ã°¦¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BUMP¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹ðÃÎÍÑ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï30²¯²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://emolebump.go.link/k3mPC
¢¨2025Ç¯6·îËö¸½ºß
¡üYouTube¡§https://www.youtube.com/@bump_drama
¡üTikTok¡§https://www.tiktok.com/@bump_drama
¡üInstagram¡§https://www.instagram.com/bump_drama/
¡üX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/bump_drama
¡üFacebook¡§https://www.facebook.com/bump.drama
¢£B4B¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒB4B¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¦¤ó¥É¥é¡Ù±¿±Ä¡ÊLINE¸ø¼°¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Í§¤À¤Á¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒB4B
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-5-2 ÅìÊõÆüÈæÃ«¥×¥í¥à¥Êー¥É¥Ó¥ë11³¬
ÀßÎ©¡§2024Ç¯8·î14Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÌî ¹¯²ð
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://b4b.co.jp/
¡Ö¤¦¤ó¥É¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://undrama-official.com/