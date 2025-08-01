【JAF沖縄】8月9日（土）沖縄市にて開催「ひーぷー自動車学校杯 交通安全Dayオートテスト」当日申込可！気軽に参加できるモータースポーツ

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一般社団法人　日本自動車連盟

ＪＡＦ九州本部（本部長　金野 誠）は８月９日（土）、モータースポーツマルチフィールド沖縄（沖縄県沖縄市）においてＪＡＦ準加盟クラブ「Ｔｅａｍ　Ｅｍｏｔｉｏｎ（Ｔ-ＥＭＯ）」が開催する「ひーぷー自動車学校杯 交通安全Ｄａｙオートテスト」を公認し、支援しています




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オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要で気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。


オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。



【開催概要】ひーぷー自動車学校杯 交通安全Ｄａｙオートテスト


■日時　２０２５年８月９日（土）受付１２：００～、表彰式１５：２０～（予定）



■会場　モータースポーツマルチフィールド沖縄（沖縄県沖縄市字倉敷１５２-８）



■参加費用　ＪＡＦ会員：１，０００円　一般：２，０００円



■募集人数　先着２４名



■申込方法　当日１２：００からモータースポーツマルチフィールド沖縄にて専用申込用紙をご記入のうえお申し込みください。



■申込締切　受付終了（１３：３０）まで



■主催　ＪＡＦ準加盟クラブ　Ｔｅａｍ　Ｅｍｏｔｉｏｎ（Ｔ-ＥＭＯ）



■詳細は下記URLもしくは二次元コードより


https://jaf.link/257503_47autotest



■オートテストとは？


https://jaf.link/257503_47summary



詳細を見る :
https://jaf.link/257503_47autotest




このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。


一般社団法人　日本自動車連盟　福岡支部事業課


Ｔｅｌ：０９２-８４１-７７３１（平日　１０：００～１７：００）