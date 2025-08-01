【JAF沖縄】8月9日（土）沖縄市にて開催「ひーぷー自動車学校杯 交通安全Dayオートテスト」当日申込可！気軽に参加できるモータースポーツ
一般社団法人 日本自動車連盟
イメージ画像
詳細を見る :
https://jaf.link/257503_47autotest
ＪＡＦ九州本部（本部長 金野 誠）は８月９日（土）、モータースポーツマルチフィールド沖縄（沖縄県沖縄市）においてＪＡＦ準加盟クラブ「Ｔｅａｍ Ｅｍｏｔｉｏｎ（Ｔ-ＥＭＯ）」が開催する「ひーぷー自動車学校杯 交通安全Ｄａｙオートテスト」を公認し、支援しています
イメージ画像
オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要で気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。
オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。
【開催概要】ひーぷー自動車学校杯 交通安全Ｄａｙオートテスト
■日時 ２０２５年８月９日（土）受付１２：００～、表彰式１５：２０～（予定）
■会場 モータースポーツマルチフィールド沖縄（沖縄県沖縄市字倉敷１５２-８）
■参加費用 ＪＡＦ会員：１，０００円 一般：２，０００円
■募集人数 先着２４名
■申込方法 当日１２：００からモータースポーツマルチフィールド沖縄にて専用申込用紙をご記入のうえお申し込みください。
■申込締切 受付終了（１３：３０）まで
■主催 ＪＡＦ準加盟クラブ Ｔｅａｍ Ｅｍｏｔｉｏｎ（Ｔ-ＥＭＯ）
■詳細は下記URLもしくは二次元コードより
https://jaf.link/257503_47autotest
■オートテストとは？
https://jaf.link/257503_47summary
詳細を見る :
https://jaf.link/257503_47autotest
このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課
Ｔｅｌ：０９２-８４１-７７３１（平日 １０：００～１７：００）