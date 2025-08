ダンスアーティスト・西島数博がプロデュースする「LOVE IS ALL 2025- BOLERO collaboration -」のチケット販売が開始

ダンスアーティスト・西島数博がプロデュースするシリーズ公演「LOVE IS ALL」。株式会社フェイスが運営する南青山の円形ホール BAROOMでの開催4年目を迎える本作では、国内外で活躍するダンサーと、異ジャンルのアーティスト達が集結し、新たな舞台を創り上げます。フランスの作曲家ラヴェルの名曲 “ボレロ” にある一つのリズムが次第にダイナミックな世界に変化していくように “朗読×ダンス×歌×タップ×バレエ×太鼓” の融合を、音と光が交錯する幻想的空間 “BAROOM” にて特別上演!新感覚のコラボレーションライブを、是非お楽しみください。-----------------------------------------------------------------愛がすべて “LOVE IS ALL” をテーマに魅力溢れる豪華なアーティスト達の共演を80名限定ソファー指定席という贅沢な空間で贈るライブパフォーマンスです。フランス文学の言葉、クラシック音楽やシャンソン曲にある洗練された美意識、斬新な表現に挑むコラボレーションの数々から、芸術の街 “パリの空の下” を感じる特別な時間をお楽しみください!総合演出・振付・ダンサー 西島数博-----------------------------------------------------------------●西島数博(にしじま かずひろ)フランスの国際バレエコンクール第1位受賞後、国内外の舞台に多数出演。TVドラマ「池袋ウエストゲートパーク」出演から芸能界でも活動。主演映画「るにん」アメリカの映画祭グランプリ受賞。ミュージカルや音楽劇など様々な分野で活躍。常に新たな表現に挑み続けるダンスアーティスト。■出演者■ーAプログラムー西島数博〈DANCE〉日野真一郎 (LE VELVETS)〈VOCAL〉永橋あゆみ (谷桃子バレエ団プリンシパル)〈BALLET〉清水夏生〈TAP〉水島渓〈DANCE〉岩切響一〈TAIKO〉★Guest Artist★武田真治【10/9(木),10(金)】山本芳樹【10/11(土),12(日)】ーBプログラムー西島数博〈DANCE〉川島ケイジ〈VOCAL〉吉本真由美 (バレエシャンブルウエスト)〈BALLET〉清水夏生〈TAP〉水島渓〈DANCE〉岩切響一〈TAIKO〉★Guest Artist★武田真治【10/16(木),17(金)】山田まりや【10/18(土),19(日)】-----------------------------------------------------------------LOVE IS ALL 2025 -BOLERO collaboration-■公演スケジュール■ーAプログラムー10月 9日(木) 19:00開演10月10日(金) 19:00開演10月11日(土) 14:00開演10月12日(日) 14:00開演ーBプログラムー10月16日(木) 19:00開演10月17日(金) 19:00開演10月18日(土) 14:00開演10月19日(日) 14:00開演※開場は開演の60分前※開場および休憩中にバーエリアにてサプライズ演出がございます【上演予定時間】約110分(休憩20分含む)【注意事項】・開演時間に遅れた場合、休憩時間までご入場いただけませんのでご注意ください。・1ドリンクチケットは終演後ご利用いただけません。開演前または休憩中に併設のバーにてご利用ください。・お客様都合によるチケット代の返金/日程変更/キャンセルは承っておりません。予めご了承ください。・会場内にクロークはございません。・上演中の写真撮影、録音、録画はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。■チケット■全席指定(座席選択可) 12,000円(税込)※1ドリンク付(劇場内持ち込み不可)※未就学児入場不可※一部客席をアクティングエリアとして使用いたしますチケットサイト「GETTIIS」にて8月1日より発売開始※「GETTIIS」への会員登録が必要です。総合演出・振付:西島数博制作・共催:株式会社エヌディプラス/株式会社フェイス