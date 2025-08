エーピーコミュニケーションズ 埜下太一・青木平が「Microsoft Top Partner Engineer Award 2025」を受賞

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズは、日本マイクロソフト株式会社(本社:東京都港区、以下、日本マイクロソフト)がパートナー企業で活躍するエンジニアを対象に実施した「Microsoft Top Partner Engineer Award 2025」の Azure Apps&Infra部門にて、Microsoft Azure(以下、Azure)におけるクラウドネイティブ/プラットフォームエンジニアリングの導入支援事業を展開するACS事業部所属の埜下 太一と青木 平が受賞したことをお知らせします。埜下は、昨年に続き2度目の受賞です。

受賞者紹介ページ:https://www.microsoft.com/ja-jp/events/jp-tpeaward2024

Microsoft Top Partner Engineer Award とは

「Microsoft Top Partner Engineer Award」は、パートナー企業の中で活躍するエンジニアを表彰するもので、Azure Apps&Infra、Azure Data&AI、Modern Work・Copilot、Business Applications、Securityの5カテゴリにおいて、案件の実績や先進性、マイクロソフトテクノロジーの社内普及活動などに尽力したエンジニアを表彰するアワードです。



日本マイクロソフト様からのエンドースメント

この度の受賞について、日本マイクロソフト様より以下のエンドースメントをいただいております。

日頃より日本マイクロソフトと連携頂き、心より御礼申し上げます。このたび、埜下 太一 様・青木 平 様のご活躍を称え、Microsoft Top Partner Engineer Award 2025を贈呈する運びとなりました。

幅広くビジネスに貢献され、マイクロソフトのテクノロジーの普及にご尽力いただいている方々を対象としたMicrosoft Top Partner Engineer Awardは、当社にとっても非常に重要な取り組みです。

今回の授賞が埜下 太一 様・青木 平 様の豊富な知見と経験を裏付け、少しでもビジネスの後押しとなれば幸いです。

今後も、日本マイクロソフトは株式会社エーピーコミュニケーションズ様ならびに埜下 太一 様・青木 平 様との連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションを実現してまいります。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部 パートナー技術統括本部長 内藤 稔

受賞者のコメント

埜下 太一(ノノシタ タイチ)ACS事業部 Cloud Infrastructureチーム / シニアプロフェッショナル

このたび、Microsoft Top Partner Engineer Award 2025 を2年連続で受賞し、大変光栄に思います。この受賞は、急速に進化する Azure 技術領域において、継続的な学習と実践を通じてお客様に価値を提供できている証と受け止めております。

特にこの 1 年間は、生成 AI の実用化とクラウドネイティブ技術の成熟により、お客様の期待はより高度なものとなりました。そうした期待に応えるため、技術的な深掘りと実践的なソリューション提案の両面で成長を続けてきました。

今後も最新の Azure テクノロジーをいち早く習得し、お客様の競争優位性確立に貢献する技術パートナーとして、さらなる価値創出に努めて参ります。

青木 平(アオキ タイラ)ACS事業部 Cloud Infrastructureチーム / セクションリーダー

この度は、Microsoft Top Partner Engineer Award 2025 に選出いただき、身に余る光栄に思います。このたび、埜下に続き、弊社のエンジニアとしては二人目の受賞者として名を連ねることができました。

これは、日本マイクロソフト様との強固なパートナーシップ、そして会社全体の技術力向上への取り組みが実を結んだ証だと実感しております。

この素晴らしい機会をくださったお客様、そして関係者の皆様には、心からの感謝を申し上げます。

クラウド技術が目覚ましい進化を遂げる昨今ですが、私も引き続き学び続け、最先端の Azure テクノロジーを駆使してお客様のビジネス課題を解決し、その成長と競争力強化に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

エーピーコミュニケーションズの認定実績

当社はこれまでに、下記の認定を取得しています。

提供サービス

- 2024年4月:下記3つを取得- - Digital & App Innovation (Azure)ソリューションパートナー- - Infrastructure (Azure)ソリューションパートナー- - Data & AI (Azure)ソリューションパートナー- 2023年7月:DevOps with GitHub on Microsoft Azure Specialization(現在の Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure 認定に相当)- 2025年4月:「Kubernetes on Microsoft Azure」 Specializationプラットフォームエンジニアリング推進支援

Kubernetesを始めとしたコンテナオーケストレーションツールは、クラウドネイティブ技術の中核であり、マイクロサービスやAIエージェントに代表されるスケーラブルで依存関係性の多いアプリケーションの実行基盤として活用されます。

Azure Kubernetes Serviceを共通基盤として活用し、開発に必要なエコシステムやプロセス(CI/CD、監視、セキュリティなど)の標準化・統合・自動化するプラットフォームエンジニアリングを提供することで、開発者が本来のアプリケーション開発に集中できる環境を構築し、DevEx向上に貢献します。

――プラットフォームエンジニアリング推進支援 サービスサイト:https://www.ap-com.co.jp/cloudnative/platform-engineering/

開発者ポータル 「PlaTT(プラット)」

開発者ポータル「PlaTT」は、散在するドキュメントや複雑なツール群、属人化したノウハウといった開発チームの「見えないコスト」を削減し、創造的な開発を加速させるサービスです。オープンソースのIDP「Backstage」をベースに、日本の開発現場に役立つ機能を追加し、手厚いサポートとともに提供します。

PlaTTに様々なPluginを組み合わせ、Azure Kubernetes Service上で稼働する多数のマイクロサービスやAPI、関連リソースを一元管理・可視化することで、開発組織における社内透明性とガバナンスの両立を実現します。また、開発環境やライブラリ等のゴールデンパスを提供するハブとして活用すれば、自律型の開発組織を育て開発生産性の向上にも大きく寄与することができます。

本サービスはAzure Marketplaceからもご利用申請が可能です。

――開発者ポータル 「プラット」シリーズ サービスサイト:https://www.ap-com.co.jp/platt/

――Azure Marketplace:https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp/marketplace/apps/1630650019696.platt-managed-service

エーピーコミュニケーションズはこれからもエンジニアの活動を後押しすることで、コミュニティや業界全体の発展に寄与して参ります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 :株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 :代表取締役社長 内田 武志

所在地 :東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 :平成7年11月

事業内容 :システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL :https://www.ap-com.co.jp/



【商標名称等に関する表示】

*Microsoft、Azure は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer 、NEEDLEWORK および、PlaTT は株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。