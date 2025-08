AI時代のSEOトレンドを網羅、GMO TECH、LLMOやAIOに対応したSEOチェックリストを無料公開

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでインターネット上の集客サービスを展開するGMO TECH株式会社(代表取締役社長CEO:鈴木 明人 以下、GMO TECH)は、2025年8月1日(金)より、LLMO(※1)およびAIO(※2)対策まで網羅した『最新版SEOチェックリスト』を無料で公開いたします。

『最新版SEOチェックリスト』は、AI時代に対応したSEO対策に関する具体的なアドバイスを盛り込んだ画期的なチェックリストです。従来のSEO対策に加え、LLMO・AIO対策まで網羅した80以上のチェック項目で構成され、Web担当者の効果的なSEO対策を支援します。

(※1)大規模言語モデル最適化:ChatGPTのような大規模言語モデルに自社のコンテンツが適切に学習され、ユーザーへの回答生成時に引用・参照されるよう、Web サイトを最適化するマーケティング戦略です。

(※2)AI Overviews:Google検索において、ユーザーが入力したキーワードに対して、AIが複数のウェブサイトから情報を収集・要約し、検索結果の上部に表示する機能です。

【本チェックリスト作成の背景】

生成AIの普及に伴い、検索エンジンは従来のアルゴリズムから大規模言語モデル(LLM)重視へと変化しています。また、検索用途でのAI活用意向も高くなっており、総務省の「情報通信白書 令和6年版」によると、調べものにAIを「既に利用している」「ぜひ利用したい」と回答した割合が最も高く、コンテンツの要約や画像生成を超える結果となっています(※3)。

このようなWeb検索を取り巻く環境の変化により、Web担当者は従来のSEO対策に加え、LLMO・AIOへの対策が不可欠となっています。一方で、LLMOやAIO対策に関する情報やノウハウの不足により、 ユーザーの検索意図に合致したコンテンツの提供が困難なケースも少なくありません。

GMO TECHでは、このようなニーズに応える形で、自社のLLMOやAIO対策に関する知見を活用した『最新SEOチェックリスト』を作成。Webマーケティング関係者を対象に、無料公開を行うに至りました。

(※3)情報通信白書令和6年版|総務省

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151110.html

【『最新版SEOチェックリスト』の特長】

■AI時代の検索トレンドに即した内容

AIが検索結果の生成に深く関与することで、SEO対策において「検索内容に合致した、適切で良質なコンテンツの提供」がより一層重視されています。本チェックリストでは、この新たなSEOの考え方を反映し、AI時代に最適な内容へとアップデートしています。

■LLMOまで網羅

最新のAI技術、特に大規模言語モデル(LLM)の発展によって変化する検索行動やユーザーニーズに対応。Webコンテンツの品質や検索内容との関連性など、LLMが評価するとされる要素を考慮しチェック項目に盛り込んでいます。

■AIOへの備えも万全

Google検索結果の上部にAI生成回答を表示するAIOにも対応。ユーザーの検索行動がWebサイトの閲覧からAI生成回答の参照へと変化しつつある中で、自社情報をAIOへ適切に認識させるポイントをチェック項目に反映しています。

■明確な合格基準と確認方法

各項目の合格基準は可能な限り数字で明確に示し、具体的な確認方法も併記しています。初心者の方でも迷わず実践できるよう、特にこだわった点です。

■誰でも使える“分かりやすさ”を追求

専門用語を避け、SEOの知識がない方でも理解しやすい表現に調整。誰でも活用できるマニュアルとしての品質を追求しました。

■SEOの現場で活躍する、GMO TECHトップコンサルタントが監修

チェックリストの項目は、10年以上の経験を持つトップコンサルタントをはじめ、現場の第一線で活躍するメンバーが全て監修。「Web担当者が本当に使えるリスト」を目指し、チェック項目や確認方法を厳選しています。

<『最新版SEOチェックリスト』サンプル>

【ダウンロード方法】

『SEOチェックリスト』は、以下のURLより無料でダウンロード可能です。

https://gmotech.jp/semlabo/seo/document/seo-checklist/

【今後の展望】

GMO TECHは創業以来、SEOを事業の中核に据え、独自のAI技術を組み合わせたサービスを展開しています。また、セミナー開催やホワイトペーパーの配布を通じ、SEOに関する知見やノウハウを外部へ発信しています。GMO TECHでは、今後もこれらの活動を通じ、Webマーケティング業界の健全な成長と発展に貢献いたします。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは2014年12月に東京証券取引所マザーズ市場(現:東京証券取引所グロース市場)に上場しました。最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策を行う『MEO Dash! byGMO』は、MEO(マップエンジン最適化)により、検索結果での上位表示を支援するサービスです。自然検索での検索順位向上を支援する『SEO Dash! byGMO』は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの集客力を向上。広告配信サービス『GMO SmaAD』は、アフィリエイト(成果報酬型)広告を中心に、クライアントのニーズに応じた最適なプロモーション戦略を提供いたします。『GMOアプリ外課金』は、決済手数料を抑え、収益性の向上をサポートする新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン(成果)に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

