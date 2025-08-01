Faber CompanyとGrowth DXが共催。マーケ×インサイドセールス連携による“商談創出の仕組み”を公開

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、株式会社Growth DXと共催で、BtoBマーケティングにおける商談創出をテーマにした無料オンラインウェビナーを2025年8月5日（火）に開催いたします。

BtoBマーケティングにおいて、「リードを獲得して終わり」となってしまうケースは少なくありません。獲得したリードをいかに見込み顧客として育成し、商談へとつなげるか。その設計と組織連携こそが、今多くの企業に求められています。

本ウェビナーでは、Webマーケティングを活用した質の高いリード獲得の仕組みづくりから、ナーチャリング施策でよくある課題、そしてインサイドセールスとマーケティングが連携し商談を生み出す“勝ちパターン”の設計までを2社で解説いたします。

【開催概要】

● タイトル：

商談を生み出すBtoBマーケ戦略

“リードを獲得して終わっていない？” ナーチャリングは「獲得前」から始まっている

● 日時：2025年8月5日（火）15:00～16:00

● 形式：オンライン開催（Zoom）

● 参加費：無料

● 対象者：BtoBマーケティング・営業のご担当者様／責任者様

● 申込URL：https://mieru-ca.com/blog/seminar/howto-nurturing/

【登壇者プロフィール】

株式会社Growth DX

代表取締役 筒井 瑛輝（つつい ゆうき）



福岡県立修猷館高等学校卒業、横浜国立大学理工学部建築EP卒業。新卒で野村證券株式会社に入社後、早期退職を経て株式会社Timo（現Growth DX）を創業。BtoBセールスマーケティングに特化し、200社以上のコンサルティング実績を持つ。

株式会社Faber Company

執行役員／エグゼクティブマーケティングディレクター 月岡 克博（つきおか かつひろ）



SFA・CRMベンダーでの営業・コンサル経験を経て、2014年にFaber Companyへ入社。営業部長、IMC部門の立ち上げを経て、SEOツール「ミエルカSEO」のマーケティング戦略を牽引。2021年10月より執行役員。

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株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス