£¸·î2£²Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¡ØMET¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥° ¥¢¥ó¥³ー¥ë2025¡Ù¤¬¾å±Ç¡ª¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð±ÇÁü ²ò¶Ø¡ª¡ª
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥ª¥Ú¥é¡ÊÄÌ¾Î¡§MET¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ëµï¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë ¡ÖMET¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°(https://www.shochiku.co.jp/met/)¡×¡£
¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¾å±Ç¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾ºî¤ò°ìµó¾å±Ç¤¹¤ë¹±Îã¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¡¢8/22(¶â)～9/25(ÌÚ)¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡¦¿À¸Í¡¦Ì¾¸Å²°¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜÇ¯¤Ï¿´¤È¤¤á¤¯¡¢¹¬¤»¤Ê¥ª¥Ú¥é¤¬Âç½¸¹ç¡ª
ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¡Ô¥Õ¥£¥¬¥í¤Î·ëº§¡Õ¤ä¡Ô¥á¥êー¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Õ¤«¤é¡¢´¶Æ°¤ÎÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ô¥Õ¥£¥Ç¥ê¥ª¡Õ¡Ô¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¥¸¥ó¥¬ー¡Õ¤Þ¤Ç¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤¿¡¢É÷»É·à¤Î·æºî¡ÔÉ¡¡Õ¤äÂç¿Í¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ô¥ª¥êーÇì¼ß¡Õ¤Ê¤É´Õ¾Þµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÌ¾ºî¥ª¥Ú¥é¤â¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÎºîÉÊ¤âºÆ¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡ª
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ÖMET¥¢¥ó¥³ー¥ë2025¡×Åì·à¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤Û¤«¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø!!
Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ºÇ½Ü¥¹¥¿ー¤ä¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤ÇÂ£¤ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÌ¾ºî¤¬ÀªÂ·¤¤¤Î 2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1JXzwIWgJ3k ]
MET¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¸ø¼°HP :
https://www.shochiku.co.jp/met/