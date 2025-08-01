有力ゲーム会社が一括選考！「新卒版 ゲームクリエイターズドラフト（2D・3DCGデザイナー）」開催！

株式会社IMAGICA GROUP

”映像”に関するサービス/製品を、エンタテインメント分野から産業分野まで、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：長瀬 俊二郎）のグループ会社で、ゲーム関連事業を展開する株式会社IMAGICA GEEQ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元文 太一郎、以下「IMAGICA GEEQ」）は、新卒採用を実施する複数のゲーム会社にご参加いただき、オンライン上で学生とのマッチングを行う新卒採用イベント「新卒版 ゲームクリエイターズドラフト（2D・3DCGデザイナー）」を開催いたします。本イベントでは、参加企業への就職を希望する学生を広く集客し、ゲーム業界を目指す2D・3DCGデザイナー志望の新卒学生と企業との出会いの場を創出します。

詳細は、以下《開催概要》および「新卒版 ゲームクリエイターズドラフト（2D・3DCGデザイナー）」特設サイト(https://hr.geeq.co.jp/lp/game-creators-draft-20250801.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=game-creators-draft-202508&utm_content=news20250801&argument=NSA9fzMB&dmai=a6883674e9ca15)をご覧ください。



皆さまからのご応募をお待ちしております。

《開催概要》

■イベント名

「新卒版 ゲームクリエイターズドラフト（2D・3DCGデザイナー）」



■応募資格

１.現在、在学中で、2026年3月までに卒業予定の大学生・大学院生・専門学生の方

２.募集職種のデザイナー職全般を目指している方

３.選考に必要な応募書類（履歴書、ポートフォリオ（作品））をデータで提出可能な方

■イベントスケジュール

エントリー受付開始：2025年8月1日（金）

エントリー受付終了：2025年8月29日（金）18時

なお、参加企業への応募学生の書類送付は、2025年9月1日（月）以降、随時開始予定です。

■募集職種：デザイナー職全般

＜職種一例＞

キャラクターモデラー

3D背景デザイナー

モーションデザイナー（3Dアニメーター）

カットシーンデザイナー

エフェクト（VFX）デザイナー

ライティングアーティスト

テクニカルアーティスト

UI/UXデザイナー

イラストレーター

2Dアニメーター

など

■メディア協力：オートデスク株式会社

■参加企業（五十音順） ※随時募集中！

アンバウンド株式会社

株式会社インディーズゼロ

株式会社オルガンソフト

ココネ株式会社

ジープラ株式会社

株式会社トーセ

株式会社バンク・オブ・イノベーション

株式会社ビー・トライブ

ポノス株式会社

ポリゴンマジック株式会社

株式会社Aiming

株式会社IMAGICA GEEQ

（2025年8月1日現在）

※参加企業については随時特設サイト(https://hr.geeq.co.jp/lp/game-creators-draft-20250801.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=game-creators-draft-202508&utm_content=news20250801&argument=NSA9fzMB&dmai=a6883674e9ca15)にて更新予定です。

※本イベントの参加をご希望の際は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■エントリーの流れ

１.「新卒版 ゲームクリエイターズドラフト（2D・3DCGデザイナー）」特設サイト(https://hr.geeq.co.jp/lp/game-creators-draft-20250801.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=game-creators-draft-202508&utm_content=news20250801&argument=NSA9fzMB&dmai=a6883674e9ca15) の「応募フォーム」より申し込み

※応募書類【履歴書、ポートフォリオ（作品）】のご提出もお願いいたします

２.IMAGICA GEEQサイトのオンライン登録

３.エントリー完了

※イベント参加、応募書類のご提出はIMAGICA GEEQ のゲーム転職エージェントサービスのオンライン登録が必要です。

主催・お問合せ先

株式会社IMAGICA GEEQ ゲームクリエイターズドラフト運営事務局

E-mail: game_event@geeq.co.jp

株式会社IMAGICA GEEQ

ゲーム制作のすべての工程に【スタジオ受託・常駐受託・外注・派遣】で最適なソリューションご提案

・会社名：株式会社 IMAGICA GEEQ / IMAGICA GEEQ Inc.

・代表者：代表取締役社長 元文 太一郎

・所在地：〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京2F

・設立：1995年10月4日

・資本金：1億円

・事業内容：ゲーム企画・開発、ゲーム3DCG制作、ゲーム2DCG制作、ゲームデバッグ・テスト、ソフトウェアテスト、撮影・動画制作・動画解析、人材紹介・派遣

・URL：https://www.geeq.co.jp/

・IMAGICA GEEQ公式X：https://twitter.com/IMAGICAGEEQ

・IMAGICA GEEQのゲーム転職エージェントサービス：https://twitter.com/IMAGICA_GEEQ_AG

株式会社IMAGICA GROUP

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

（東証プライム市場、証券コード：6879 イマジカG）

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創業：1935年2月18日

・資本金：33億6百万円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・90周年特設サイト：https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

・note：https://www.note.imagicagroup.co.jp/

・X：https://twitter.com/IMAGICAGROUP