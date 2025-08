＜　2D対戦格闘ゲーム『AQUAPAZZA』が9月25日に、3Dアクションゲーム『うたわれるもの斬』の発売日が10月23日にそれぞれ決定！本日からセールも開催！＞

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESはValve Corporationが運営するSteamにおいて、8月1日より株式会社アクアプラスが開発するPC版「AQUAPAZZA」(https://store.steampowered.com/app/3229260/)とPC版「うたわれるもの斬」(https://store.steampowered.com/app/3074840/)の発売日が決定したことをお知らせいたします。また、Steam、DMM GAMESにてアクアプラス作品のパブリッシャーセールを開催しました。

▼リリース本文

7月31日の生放送でPC版「AQUAPAZZA」が9月25日に、PC版「うたわれるもの斬」が10月23日に発売されることが発表されました。

■『AQUAPAZZA』ゲーム紹介

『AQUAPAZZA』はアクアプラスの様々な作品から数多くのキャラクターが登場する2D対戦アクションゲームです。登場キャラクターはPS3版と同じ26キャラクターです(プレイヤーキャラ13名、パートナーキャラ13名)。

販売価格は2,980円(税込)を予定しております。

■『うたわれるもの斬』ゲーム紹介

『うたわれるもの 偽りの仮面』の世界を体験できるアクションゲームです。『うたわれるもの 偽りの仮面』に登場するキャラクターたちを操作して爽快なアクションで並み居る敵を打ち倒すことができます。

■アクアプラス作品がお得に買えるセールを開催

8月1日~8月14日の間、SteamとDMM GAMESで最大50%OFFのパブリッシャーセールを開催します。

〈ピックアップ作品〉

ToHeart

・Steam:https://store.steampowered.com/app/3380520/

ToHeart2ダンジョントラベラーズ

・Steam:https://store.steampowered.com/app/1901620(https://store.steampowered.com/app/1901620)

・DMM GAMES:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0034/

WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

・Steam:https://store.steampowered.com/app/2432110(https://store.steampowered.com/app/2432110)

・DMM GAMES:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0033/

■販売サイト

AQUAPAZZA

【Steam】

https://store.steampowered.com/app/3229260/

うたわれるもの斬

【Steam】

https://store.steampowered.com/app/3074840/

セール実施サイト

【Steam】

https://store.steampowered.com/publisher/shiravune/sale/AQUAPLUSPublisherSale

【DMM GAMES】

https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=6590&sort=ranking(https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=6590&sort=ranking)

■公式X

https://x.com/AQUAPLUS_JP

▼製品概要

タイトル:AQUAPAZZA

プラットフォーム:PC(Steam版)

タイトル:うたわれるもの斬

プラットフォーム:PC(Steam版)

権利表記:(C) AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

PlayStation(R)3は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。