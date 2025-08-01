『花耶（かや）』『ウタヒメドリーム』が歌う10月クールTVアニメ「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」OP／EDダブルタイアップ新曲、10月29日(水)CD発売！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）に所属するアーティスト『花耶（かや）』が歌う新曲「Reincarnation」（TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～(https://mushoku-eiyu-anime.com/)』オープニングテーマ曲）、および同社が展開するメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から『ウタヒメドリーム オールスターズ』が歌う新曲「奇跡なんかいらない」（TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』エンディングテーマ曲）のCD発売情報を公開しました。

花耶（かや）「Reincarnation」

【歌唱】花耶（かや）

【発売】2025年10月29日(水)

【価格】初回限定盤：2,420円(税込) 通常盤：1,870円(税込)

※初回限定盤はCD+Photobook同梱仕様

【JAN】初回限定盤：4562262290354 通常盤：4562262290361

【品番】初回限定盤：ESER-062 通常盤：ESER-063

【収録曲】

1. 「Reincarnation」作詞：稲葉エミ, アッシュ井上 作曲：アッシュ井上 編曲：加藤裕介

2. タイトル未定新曲A

3. タイトル未定新曲B

4. 「Reincarnation」 - instrumental

5. タイトル未定新曲A - instrumental

6. タイトル未定新曲B - instrumental

【店舗別特典】※購入URL、特典絵柄は後日改めてお知らせ致します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_1_81e6aeb85e429caf8b0e5b45dc9e84b7.jpg?v=202508020626 ]

リリースイベントも実施予定！詳しくは花耶（かや）公式X(https://x.com/KAYA_official_)をフォローしてお待ちください！

ウタヒメドリーム オールスターズ「奇跡なんかいらない」

【歌唱】ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山崎玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ), 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】

【発売】2025年10月29日(水)

【価格】1,650円(税込)

【JAN】4562262290378

【品番】ESER-064

【収録曲】

1. 「奇跡なんかいらない」 作詞：ZAQ 作曲・編曲：菊地雅葵

2. 「檄! 帝国華撃団 (改)」 作詞：広井王子 作曲：田中公平

3. 「奇跡なんかいらいない - instrumental」

4. 「檄! 帝国華撃団 (改) - instrumental」

【店舗別特典】※購入URL、特典詳細は8月22日(金)に発表予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_2_879f455d07784404dd0999517b4f6c17.jpg?v=202508020626 ]

リリースイベントも実施予定！詳しくはウタヒメドリーム公式X(https://x.com/utadoriofficial)をフォローしてお待ちください！

ウタヒメドリーム 2周年記念 4thライブ ～奇跡なんかいらない～

♪公演概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r8e5-wlSrX8 ]

▷ ライブ名：ウタヒメドリーム 2周年記念 4thライブ ～奇跡なんかいらない～

▷ 日程：2025年9月21日（日）

【昼公演】開場 14:00／開演 14:30

【夜公演】開場 18:00／開演 18:30

▷ 会場：品川インターシティホール

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟 ホール1F

【会場HP】https://sic-hall.com/

本ライブにて新曲「奇跡なんかいらない」初歌唱が決定！ぜひご来場ください。

♪チケット情報

＜一般発売＞

▷ 受付期間：2025年7月26日(土)10:00～

▷ 受付URL：

【イープラス】https://eplus.jp/utadori/

【ぴあ】https://w.pia.jp/t/utadori-t/

【ローソン】https://l-tike.com/utadori/

※予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

＜座席＞

▷ SS席（特典付）※【完売】

・料金：\33,000（税込） 最前列のお席を確約するチケットとなります。

▷ S席（特典付）

・料金：\22,000（税込） 前方エリアのお席をご用意するチケットとなります。

▷ A席

・料金：\11,000（税込）

▷ B席

・料金：\8,800（税込）

▷ 体験A席

・料金：\5,000（税込）

▷ 体験B席

・料金：\3,000（税込）

※ 別途ドリンク代：\600（税込）

※ 枚数制限：

【SS指定席、S指定席】お一人様 2枚まで

【A・B指定席、体験指定席A・B】お一人様 4枚まで

※追加のチケット販売情報については後日お知らせいたします。

♪出演（予定）

山崎玲奈（夢咲いぶき役）※崎は「たつさき」

鈴木杏奈（桜木舞華役）

其原有沙（真白清美役）

花耶（HiREN役）

礒部花凜（水月ひかり役）

鷲見友美ジェナ（高木凛役）

倉知玲鳳（萩原ひまわり役）

竹内夢（SAKURAKO役）

グッズ情報などそのほかの詳細は後日公式X、公式HPにて公開いたします。

続報を楽しみにお待ちください。

ウタヒメドリームとは？

2023年6月より本格始動した、株式会社アース・スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。

個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。



公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。さらに漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中です。

♪キャラクター／キャスト

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

SAKURAKO CV:竹内夢

♪『ウタヒメドリーム』公式HP／公式SNS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_3_682f48dce3595474bccb2fd2077898f9.jpg?v=202508020626 ]

(C)︎ EARTH STAR Entertainment. All Rights Reserved.

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/