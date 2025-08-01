『花耶（かや）』『ウタヒメドリーム』が歌う10月クールTVアニメ「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」OP／EDダブルタイアップ新曲、10月29日(水)CD発売！
株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）に所属するアーティスト『花耶（かや）』が歌う新曲「Reincarnation」（TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～(https://mushoku-eiyu-anime.com/)』オープニングテーマ曲）、および同社が展開するメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から『ウタヒメドリーム オールスターズ』が歌う新曲「奇跡なんかいらない」（TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』エンディングテーマ曲）のCD発売情報を公開しました。
花耶（かや）「Reincarnation」
【歌唱】花耶（かや）
【発売】2025年10月29日(水)
【価格】初回限定盤：2,420円(税込) 通常盤：1,870円(税込)
※初回限定盤はCD+Photobook同梱仕様
【JAN】初回限定盤：4562262290354 通常盤：4562262290361
【品番】初回限定盤：ESER-062 通常盤：ESER-063
【収録曲】
1. 「Reincarnation」作詞：稲葉エミ, アッシュ井上 作曲：アッシュ井上 編曲：加藤裕介
2. タイトル未定新曲A
3. タイトル未定新曲B
4. 「Reincarnation」 - instrumental
5. タイトル未定新曲A - instrumental
6. タイトル未定新曲B - instrumental
【店舗別特典】※購入URL、特典絵柄は後日改めてお知らせ致します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_1_81e6aeb85e429caf8b0e5b45dc9e84b7.jpg?v=202508020626 ]
リリースイベントも実施予定！詳しくは花耶（かや）公式X(https://x.com/KAYA_official_)をフォローしてお待ちください！
ウタヒメドリーム オールスターズ「奇跡なんかいらない」
【歌唱】ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山崎玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ), 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】
【発売】2025年10月29日(水)
【価格】1,650円(税込)
【JAN】4562262290378
【品番】ESER-064
【収録曲】
1. 「奇跡なんかいらない」 作詞：ZAQ 作曲・編曲：菊地雅葵
2. 「檄! 帝国華撃団 (改)」 作詞：広井王子 作曲：田中公平
3. 「奇跡なんかいらいない - instrumental」
4. 「檄! 帝国華撃団 (改) - instrumental」
【店舗別特典】※購入URL、特典詳細は8月22日(金)に発表予定
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_2_879f455d07784404dd0999517b4f6c17.jpg?v=202508020626 ]
リリースイベントも実施予定！詳しくはウタヒメドリーム公式X(https://x.com/utadoriofficial)をフォローしてお待ちください！
ウタヒメドリーム 2周年記念 4thライブ ～奇跡なんかいらない～[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r8e5-wlSrX8 ]
♪公演概要
▷ ライブ名：ウタヒメドリーム 2周年記念 4thライブ ～奇跡なんかいらない～
▷ 日程：2025年9月21日（日）
【昼公演】開場 14:00／開演 14:30
【夜公演】開場 18:00／開演 18:30
▷ 会場：品川インターシティホール
〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟 ホール1F
【会場HP】https://sic-hall.com/
本ライブにて新曲「奇跡なんかいらない」初歌唱が決定！ぜひご来場ください。
♪チケット情報
＜一般発売＞
▷ 受付期間：2025年7月26日(土)10:00～
▷ 受付URL：
【イープラス】https://eplus.jp/utadori/
【ぴあ】https://w.pia.jp/t/utadori-t/
【ローソン】https://l-tike.com/utadori/
※予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。
＜座席＞
▷ SS席（特典付）※【完売】
・料金：\33,000（税込） 最前列のお席を確約するチケットとなります。
▷ S席（特典付）
・料金：\22,000（税込） 前方エリアのお席をご用意するチケットとなります。
▷ A席
・料金：\11,000（税込）
▷ B席
・料金：\8,800（税込）
▷ 体験A席
・料金：\5,000（税込）
▷ 体験B席
・料金：\3,000（税込）
※ 別途ドリンク代：\600（税込）
※ 枚数制限：
【SS指定席、S指定席】お一人様 2枚まで
【A・B指定席、体験指定席A・B】お一人様 4枚まで
※追加のチケット販売情報については後日お知らせいたします。
♪出演（予定）
山崎玲奈（夢咲いぶき役）※崎は「たつさき」
鈴木杏奈（桜木舞華役）
其原有沙（真白清美役）
花耶（HiREN役）
礒部花凜（水月ひかり役）
鷲見友美ジェナ（高木凛役）
倉知玲鳳（萩原ひまわり役）
竹内夢（SAKURAKO役）
グッズ情報などそのほかの詳細は後日公式X、公式HPにて公開いたします。
続報を楽しみにお待ちください。
ウタヒメドリームとは？
2023年6月より本格始動した、株式会社アース・スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。
個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。
公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。さらに漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中です。
♪キャラクター／キャスト
夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」
桜木舞華 CV:鈴木杏奈
真白清美 CV:其原有沙
HiREN CV:花耶
水月ひかり CV:礒部花凜
高木凛 CV:鷲見友美ジェナ
萩原ひまわり CV:倉知玲鳳
SAKURAKO CV:竹内夢
♪『ウタヒメドリーム』公式HP／公式SNS
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/510_3_682f48dce3595474bccb2fd2077898f9.jpg?v=202508020626 ]
(C)︎ EARTH STAR Entertainment. All Rights Reserved.
アース・スター エンターテイメント公式サイト
コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/
アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/
ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
補講男子：https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com
所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/
コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/