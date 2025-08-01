オンライン展示会出展のお知らせ「ITトレンドEXPO2025 Summer」
株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤和馬、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に出展いたします。
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-lvexvtrg(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-lvexvtrg)
お申し込みは上記のURLからお願いいたします。
■ITトレンドEXPOについて
ITトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級・参加経験率No.1※のオンライン展示会です。
※2021年9月（株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」
当社は「調査結果を、課題解決につなげる、マーケティングリサーチ」をご紹介いたします。
また、本展示会のゲストスピーカーとして、豪華なゲストが登壇いたします。
・タレント 田村 淳 氏
・日本維新の会 音喜多 駿 氏
・大成建設株式会社 建築本部 生産技術イノベーション部長 松崎 重一 氏
（さいたまスーパ-アリ-ナや渋谷ヒカリエ等のプロジェクトを歴任）
・デジタル庁 AI担当 データサイエンティスト 大杉 直也 氏 等
お申し込みは以下のURLからお願いいたします。
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-lvexvtrg(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-lvexvtrg)
【開催概要】
開催日時：2025年9月2日 (火) - 9月5日 (金)
参加料：無料
視聴方法：オンライン配信
お申込みURL：https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-lvexvtrg
視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。
推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）
■株式会社ネオマーケティングについて
会社名：株式会社ネオマーケティング
所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F
代表者：代表取締役 橋本光伸
資本金：8,574万円
事業内容：マーケティング支援事業
URL：https://corp.neo-m.jp/
【マーケティングリサーチ/市場調査】
マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/
5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/
【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】
わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/
カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/
【インサイト マーケティング事例】
インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/
ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing
【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】
インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/
【定性調査：インタビュー調査】
デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/
グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/
訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/
【海外調査】
海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/
海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/
【本リリースに関するお問合せ先】
ネオマーケティング広報事務局 担当：中野
Tel：03-6328-2881
E-Mail：press@neo-m.jp