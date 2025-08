クトゥルフ神話TRPGの名作シナリオ「ようこそ！迷冥市役所都市伝説課へ！」のグッズ製作を目指すクラウドファンディングがソレオスにて開催！

株式会社アニメイトホールディングスプロジェクトページはこちら! :https://soreosu.com/projects/toshidensetsusection?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_toshidensetu_0801

株式会社アニメイトは、クラウドファンディングサービス「ソレオス」にて『ようこそ!迷冥市役所都市伝説課へ!』グッズ化プロジェクトを8月1日より開始いたします。

『ようこそ!迷冥市役所都市伝説課へ!』とは、クトゥルフ神話TRPG(テーブルトークロールプレイングゲーム)のシナリオの一つ。プレイヤーは「迷冥市役所の都市伝説課」という部署の担当者・新人となり、都市伝説相手にどったんばったん大騒ぎするシナリオです。

今回実施するプロジェクトでは、多くのプレイヤーに楽しまれている名作シナリオである 『ようこそ!迷冥市役所都市伝説課へ!』のグッズ制作に挑戦。作品をモチーフとした「キープレート」、「御朱印帳」などをリターン品としてご用意!他にも「新人スターターセット」や「お仕事備品」などファン待望のグッズが目白押しです。

作品初のグッズ化となりますので、シナリオプレイ済みの方もこれからの方も見逃さないようぜひチェックしてみてください。

■プロジェクト情報

「ようこそ!迷冥市役所都市伝説課へ!」グッズ化プロジェクト

開催期間:2025年8月1日17:00~8月31日23:59

プロジェクトページ(https://soreosu.com/projects/toshidensetsusection?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_toshidensetu_0801)



■リターン品・コース一覧

▼ピンバッジ:1,650円(税込/送料込)

▼キープレート:3,850円(税込/送料込)

▼とある神社の御朱印帳:4,400円(税込/送料込)

▼新人スターターセット:5,500円(税込/送料込)

▼お仕事備品:9,350円(税込/送料込)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【シナリオはR18作品となります。今回のプロジェクトは購入に年齢制限はございませんが、ご確認いただいた上でご購入いただくようお願いいたします。】

■ソレオスとは

「ソレオス」は、アニメ・コミック・ゲーム・声優に関連するプロジェクトを支援するためのクラウドファンディングサービスです。ファンの力でイベントやオリジナルグッズの実現が可能となり、支援者にはプロジェクト発案者から感謝のリターン品が贈られます。





■権利表記

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc.; all rights reserved.

Arranged by Arclight Inc. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.

『クトゥルフ神話TRPG』および『新クトゥルフ神話TRPG』は、株式会社アークライトおよび株式会社 KADOKAWAが権利を有する出版物です。

スペシャルサンクス:アーカム・メンバーズ

協力: KADOKAWA

■関連URL

「ようこそ!迷冥市役所都市伝説課へ!」グッズ化プロジェクト(https://soreosu.com/projects/toshidensetsusection?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_toshidensetu_0801)

プラネタリウムX(https://x.com/sabaku_shiyaku)

「ソレオス」公式X(https://x.com/animate_soreosu)

「ソレオス」公式サイト(https://soreosu.com/)