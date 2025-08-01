『アイドルマスター』シリーズの20周年を全国のアニメイトでお祝い！ 全国アニメイト・アニメイト通販でフェアを開催するほか描き下ろしイラストを使用した商品の販売も！
△アクリルスタンド
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=30
株式会社アニメイトは、『アイドルマスター』シリーズの20周年を記念したフェア【THE IDOLM@STER Series -M@STER's FESTA 2025-】を2025年9月27日より開催いたします。
『アイドルマスター』シリーズとは、プレーヤーが“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する、「アイドルプロデュース」コンテンツ。2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。2025年7月には20周年を迎え、さまざまな記念施策やコラボ企画を実施しています。
全国アニメイト・アニメイト通販では、【THE IDOLM@STER Series -M@STER's FESTA 2025-】を9月27日～10月19日まで開催いたします。期間中、『アイドルマスター』シリーズの関連商品をご購入・ご予約で、特典「イラストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
特典画像には、「アイドルマスター」の双海真美、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の荒木比奈、「アイドルマスター ミリオンライブ！」の松田亜利沙、「アイドルマスター SideM」の天峰秀、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の三峰結華、「学園アイドルマスター」の葛城リーリヤの6人がアニメイトカラーをモチーフにした衣装に身を包んだ描き下ろしイラストを使用しています。
また、同日より同じく描き下ろしイラストを使用した商品が登場。定番の「アクリルスタンド」や「グリッター缶バッジ」から、イベントでも使える「ビッグうちわ」や「ビッグタオル」などをラインナップしています。
さらに、アニメイト秋葉原では同期間内にオンリーショップを開催するほか、全国アニメイトでディスプレイコンテストも開催！
詳細は後日特設ページにて公開されますのでこちらもお見逃しなく！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年9月27日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△アクリルスタンド
グリッター缶バッジ
発売日：2025年9月27日
価格：各770円（税込）
種類：6種
△グリッター缶バッジ
証明写真館
発売日：2025年9月27日
価格：1パック 275円(税込)
１BOX(6パック入り) 1,650円(税込)
種類：全６種
△証明写真館
ビッグうちわ
発売日：2025年9月27日
価格：各880円（税込）
種類：6種
△ビッグうちわ
ビッグタオル
発売日：2025年9月27日
価格：各4,950円（税込）
種類：6種
△ビッグタオル
■フェア情報
THE IDOLM@STER Series -M@STER's FESTA 2025-
開催期間：2025年9月27日～10月19日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『アイドルマスター』シリーズの関連グッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストカード（全6種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：イラストカード（全6種）
■関連施策情報
THE IDOLM@STER Series -M@STER’s FESTA 2025- アニメイトオンリーショップ
開催期間：2025年9月27日～10月19日
開催場所：アニメイト秋葉原
THE IDOLM＠STER Series 20周年記念ディスプレイコンテスト
開催期間：2025年9月29日～10月19日
開催場所：全国アニメイト
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
■関連URL
『アイドルマスター』シリーズ アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=30)
THE IDOLM@STER Series -M@STER's FESTA 2025-(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113345)
THE IDOLM@STER Series -M@STER's FESTA 2025- アニメイトオンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/24892/)
アイドルマスター ポータルサイト(https://idolmaster-official.jp/)