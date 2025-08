リラックマたちを立てて飾れるぬいぐるみが新登場！その他、ぬいぐるみ素材のバッグやお財布、フォトキーホルダーなどかわいいぬいぐるみ雑貨が9月上旬より販売開始

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「リラックマ」のぬいぐるみ雑貨の新商品を2025年9月上旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売します。

リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマを立てて飾れる新しいぬいぐるみが新登場するほか、リラックマたちのフェイスがそのままリールキーホルダーやフォトキーホルダーになったアイテム、ぬいぐるみ素材でふわふわかわいいお財布、バッグ、メガネケースなどのぬいぐるみ雑貨がラインナップします。

アイテム一例

リラックマ新商品については下記からご覧いただけます。

リラックマごゆるりサイト(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

●サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp/

●ショップリストはこちら

https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html

●イチオシ商品ピックアップ(一部)

・もーちもちぶらさげぬいぐるみ(各1,980円※税込):もーちもち素材

・立てるリラックマミニぬいぐるみ(2,178円※税込)

・立てるコリラックマミニぬいぐるみ(2,178円※税込)

・立てるチャイロイコグマミニぬいぐるみ(2,178円※税込)

・立てるリラックマぬいぐるみ(4,400円※税込)

・立てるコリラックマぬいぐるみ(4,400円※税込)

・立てるチャイロイコグマぬいぐるみ(4,400円※税込)

・ぬいぐるみリールキーホルダー(各1,760円※税込)

・ぬいぐるみフォトキーホルダー(各1,980円※税込)

・ぬいぐるみワレット(各3,300円※税込)

・ぬいぐるみマルシェバッグ(各2,530円※税込)

・ぬいぐるみメガネケース(各2,860円※税込):ポリエステル・内側フロッキー素材に箔押し

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

