白いアイドル衣装の「魅坂ねむ」がフィギュアで新登場！本日 8月1日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Bfull

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、アイドル握手会 魅坂ねむ 1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日8月1日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ(URL:http://www.fots.jp/)にて予約受付開始。

ご注文はこちらから

公式オンラインショップ:https://fots.jp/index.php/products/detail/670

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKGBFTJY

予約受付期間:2025年8月1日(金)16:00~2025年10月14日(火)23:59

商品説明

オリジナルフィギュア・アイドル握手会「魅坂ねむ」が1/5スケールフィギュアで新登場。

子猫のように気まぐれで愛らしい美少女アイドルの『握手会』のワンシーンを立体化いたしました!

華奢な肩やデコルテ、指先の食い込む柔らかそうな太もも。

白いアイドル衣装が引き立てるしなやかなボディラインは、肉感のこだわりを感じさせる繊細な造形をお楽しみいただけます。

心をくすぐる仕草が魅力の「魅坂ねむ」をぜひお手元にお迎えください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 :アイドル握手会 魅坂ねむ 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール :1/5スケール 全高サイズ 約108mm

小売価格 :\23,800(税込\26,180)

仕様 :PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 :2025年8月1日(金)16:00解禁

予約締切 :2025年10月14日(火)23:59締切

発売月 :2026年2月末発売予定

ご購入はコチラ

公式オンラインショップ:https://fots.jp/index.php/products/detail/670

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKGBFTJY

予約受付期間:2025年8月1日(金)16:00~2025年10月14日(火)23:59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

1/5scale:https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461238

商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。

お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

関連サイト等

■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

・公式Twitter :https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)

■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド

・公式Twitter :https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)

・公式ネットショップ :https://figurex.shop-pro.jp/

■株式会社Bfull

・公式ホームページ :https://be-full.jp/

・公式Twitter :https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)