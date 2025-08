アイディルートコンサルティング、新タグライン発表のお知らせ『DXとサイバーセキュリティで共に未来を創る』

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石川 耕、以下:当社)は、このたび新しいタグライン『DXとサイバーセキュリティで共に未来を創る』を策定いたしました。

新タグラインの紹介

新タグライン:DXとサイバーセキュリティで共に未来を創る

英語表記:Shape the Future with DX and Cybersecurity

本タグラインは、当社の専門性と社会的使命を象徴しています。

新タグラインに込めた想い

当社は創業以来、DXとサイバーセキュリティの両軸で、高度な専門性を有する唯一無二のコンサルティングファームとして、事業/DX戦略を実現する『CIOサービス』と、サイバーセキュリティの高度化を実現する『CISOサービス』の2つの事業ラインで、お客様の課題解決に取り組んでまいりました。

当社のロゴにおいても、『CIOサービス』と『CISOサービス』の2つが織りなす提供価値によって顧客のより良い未来を創ることを示しており、このたびの新タグライン策定は、そのような当社がこれまで培ってきた知見と姿勢を、より明確かつ直感的に伝えるためのものです。

新タグラインにより、創業以来の想いと中期事業コンセプトである「テクノロジーを活用したビジネスの加速を、セキュアに実現する」というビジョンを、社内外の皆さまに一貫性のあるメッセージとしてお届けしたいと考えています。

今後の展望

本タグラインのもと、当社は「DXを通じた変革」と「サイバーセキュリティ強化による安心・安全」の両立を支援し、企業の未来を支えるパートナーとしての役割をより一層果たしてまいります。今後はWebサイトや営業資料、各種プロモーション活動を通じて、本タグラインの浸透を図り、ブランドメッセージの明確化と信頼性の向上を目指します。

【アイディルートコンサルティングについて】

会社名:アイディルートコンサルティング株式会社

所在地:東京都千代田区神田須田町1-3-33

代表者:代表取締役社長 石川 耕

設立:2016年4月1日

事業内容:サイバーセキュリティ支援、ITコンサルティング 等

URL:https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、経営部門向けのIT戦略コンサルティングを得意とするメンバーが集結し、2016年4月1日にデジタルアーツコンサルティング株式会社として設立されました。2024年3月より、株式会社チェンジホールディングス(以下、チェンジHD)のサイバーセキュリティ分野を担う子会社として、チェンジHDグループに参画しています。

近年、企業や官公庁を対象としたサイバー攻撃や内部からの機密情報漏洩は、日本国内のみならず世界的にも深刻な課題となっており、セキュリティ製品導入支援のニーズも高まっています。当社は、デジタルアーツが情報セキュリティ業界で培った顧客基盤とノウハウを活かし、市場の変化に柔軟かつ迅速に対応しています。

特に、製造・金融・製薬業界の大手企業向けにサイバーセキュリティ対策の導入支援を提供しており、さらにカスタマーエクスペリエンス(CX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、データ活用、デジタルマーケティング支援など、幅広いサービスを展開しています。