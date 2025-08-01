【８月８日発売】ギャルコスプレイヤー霜月めあ “挑戦”を詰め込んだデジタル写真集を幻冬舎より2冊同時リリース！
ギャルコスプレイヤー霜月めあが、幻冬舎より完全撮り下ろしのデジタル写真集を2冊同時発売！
“かわいさ”と“色気”──正反対のコンセプトで彼女の魅力を写し出す、150ページ超の大ボリューム作品です。
各電子書店での限定アザーカット版やスペシャル版、その他キャンペーンも実施予定！詳細は後日発表いたします。
撮影：岡本武志 ／ スタイリスト：葉月 ／ ヘアメイク：清水恵美子
『いままでの軌跡』
霜月めあの「かわいい」と「ちょっと背伸び」が混ざり合う、コスプレグラビア集大成！
制服、スポブラ、バニーガール、変形水着──
誰もがときめく王道グラビア衣装を、キュートかつフェティッシュに着こなします。
“完成形”としての霜月めあを、150ページ超の大ボリュームでお楽しみください。
【書誌情報】
発売日：2025年8月8日
定価：【通常版】2500円＋税
【動画特典付き】4500円＋税
【書店限定アザーカット付き】2700円＋税
頁数：152頁
撮影：岡本武志 ／ スタイリスト：葉月 ／ ヘアメイク：清水恵美子
Amazon
【通常版】https://amzn.asia/d/9KHDOOH
【動画特典付き】https://amzn.asia/d/hy5QW1R
【Amazon限定アザーカット付き】https://amzn.asia/d/5NrX66s
楽天Kobo
【通常版】https://books.rakuten.co.jp/rk/6fe28392001a3ed5b094aac30428f9d1/
【動画特典付き】https://books.rakuten.co.jp/rk/4b0f87d1892e3c36aff59a8859a22d2d/
【楽天Kobo限定アザーカット付き】https://books.rakuten.co.jp/rk/84a855b28bff3b73b0f780ae2ad0323a/
※その他電子書店でも順次予約をスタートいたします。
『これからの挑戦』
霜月めあ、完全撮り下ろしによる新たな挑戦！
“いままで”のイメージを打ち破るような大人衣装と背徳表現で、新たな領域へと踏み込みます。
艶めく美肌、セクシーな肉感──
大胆進化した彼女の”挑戦”を、150ページ超の大ボリュームでお楽しみください！
【書誌情報】
発売日：2025年8月8日
定価：【通常版】2500円＋税
【動画特典付き】4500円＋税
【書店限定アザーカット付き】2700円＋税
頁数：154頁
撮影：岡本武志 ／ スタイリスト：葉月 ／ ヘアメイク：清水恵美子 ／ 衣装提供協力：REALISE
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【通常版】https://amzn.asia/d/eYBnxYa
【動画特典付き】https://amzn.asia/d/8MrCVD4
【Amazon限定アザーカット付き】https://amzn.asia/d/cukKUOg
楽天Kobo
【通常版】https://books.rakuten.co.jp/rk/ae7982e3ee7b333a9db650d7008a1751/
【動画特典付き】https://books.rakuten.co.jp/rk/b881c026cdb839b5a90355f303a74092/
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※その他電子書店でも順次予約をスタートいたします。
【著者プロフィール】
霜月めあ（しもつき・めあ）
11月14日生まれ。宮城県出身。
17歳から活動をはじめ、これまでに800種類以上のキャラクターに変身してきたギャルコスプレイヤー。
イベント出演やグラビアなどで注目を集める一方、ゲーム好きとして配信ゲーム番組のMCを務めるなど多彩に活躍。
2025年5月からは、バーチャルとリアルの両世界で活動するXTuber（クロスチューバー）『音零くじら』としてもデビューし、さらに音楽活動に乗り出すことも発表された。
ジャンルを超えて、活動の場を広げている。
X：https://x.com/melomea030
Instagram：https://www.instagram.com/meameachan
YouTube：https://www.youtube.com/@meachanhonpo
TikTok：https://www.tiktok.com/@meameachan
会社名：株式会社幻冬舎
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
代表者：代表取締役社長 見城徹
設立：1993年11月
https://www.gentosha.co.jp/