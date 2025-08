【DRIMAGE プレスリリース】DRIMAGE 「星になれ ヴェーダの騎士たち」新規★5ヴェーダの騎士『セレスティア』登場

株式会社HYBE IM JAPAN

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業部門である株式会社DRIMAGE(所在地:韓国ソウル、代表取締役CEO:チョン・ウヨン)ならびに日本法人株式会社DRIMAGE JAPAN(所在地:日本東京、代表取締役社長:中西 啓太)は、同社がパブリッシングをし、FLINT(代表:キム・ヨンモ)が開発したスマートフォン向けゲーム「星になれ ヴェーダの騎士たち」にて、本日2025年8月1日(金)に新規★5ヴェーダの騎士「セレスティア」を含むコンテンツ追加アップデートを行いました。

今回のアップデートでは、★5ヴェーダの騎士「セレスティア」が新たに登場しました。大型斧を扱う毒属性の近接型ヒーラーで、敵を攻撃するたびにHPが最も低い味方のHPを回復させる「魂の収穫」スキルを持っています。

一般スキル「魂の分離の儀式」を使用すると、前方の敵にダメージを与え、パーティメンバーが受けるダメージを減少させ、抵抗を無視する効果を付与します。

固有スキル「死からの安息」は、周りの敵を攻撃すると同時に、味方に強力なバフ効果を付与し、戦闘の持続力を強化します。

「セレスティア」の登場に合わせて、★ヴェーダの5騎士「ドロテア」も復刻しました。

「ドロテア」は火属性の遠距離アタッカーで、様々なスキルを駆使して爆発的な攻撃力を発揮します。

ゲームプレイの面白さを強化するさまざまなコンテンツやイベントも用意しました。

★5ヴェーダの騎士「ライナラ」の外見とスキルエフェクトを変化させる騎士の礼服「夏夜の女王様ライナラ」を追加しました。

次に、新エリア「魔獣が眠る地、トロンハイム」もオープンしました。

10の冒険エリアダンジョンと2つのボスダンジョンで構成される「魔獣の巣」をクリアすると、上級騎士突破素材や、新遺物セット「喧嘩屋の少女」や「瓦剌部の天才武士」などを獲得できます。

また、新たに開放された深淵の悪夢「崩落の悪夢昇降路」でボス「アーシャ」を撃退すると、武器突破素材と新規遺物セットを獲得でき、「深淵の悪夢」をクリアすると、一定確率でサポーター用の女神の防具を獲得できます。

2025年8月28日(木)まで「試練の塔」で2回にわたってイベントを開催します。

「試練の塔」は、1階から4階までは1つ、5階から12階までは2つのデッキを編成して攻略することができます。

各階では「女神の采配」により特別なバフが付与され、部屋に入る際に「挑戦の祈願」から1つを選択して、能力を強化した状態で挑戦することができます。また、「試練の塔」では、すべてのヴェーダの騎士が持つ「★6スキル」が適用されるようになり、ヴェーダの騎士の組み合わせでより戦略的に攻略することができます。

『星になれ ヴェーダの騎士たち』に関する詳細は、公式コミュニティでご確認ください。

「星になれ ヴェーダの騎士たち」について

「星になれ ヴェーダの騎士たち」は、2024年4月2日にサービス開始したベルトスクロールアクションRPGゲームです。

80~90年代を風靡したベルトスクロールアクションゲームの面白さを現代的にアレンジし、直観的な2Dアクションの強みを最大限に生かすことでアクションクオリティを構築しています。

また、ストーリーテリングとリアルなゲーム環境演出のために、5万7000字にも及ぶ台詞と200カット以上のシーンが、日本国内トップクラスの声優たちのフルボイスで製作されています。

また、中世名画風の独創的なアートスタイルや緻密な世界観の設定、精巧にデザインされた美しいキャラクターたちも本作品の面白さを倍増させる要素となっています。

完成度の高いゲームシステムで、2DアクションRPGジャンルの頂点を目指していきます。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream(夢)」と

「Interractive Media(相互作用できるメディア)」と

「Age(時代)」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「星になれ ヴェーダの騎士たち」の日本国内事業を担当しております。



