株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリー株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：入谷泰生）は、舞鶴-小樽航路に12月就航予定の「けやき」に続き、第２船を三菱重工業株式会社下関造船所で建造し、2026年6月就航を予定していることをお知らせいたします。

○新造船主要目 ※第１船「けやき」と同様、姉妹船

全 長 ： １９９．０ｍ

総トン数 ： 約１４,３００トン

主 機 ： ８,５４０ｋW×４基

航海速力 ： ２８.３ｋｔ

積載台数 ： トラック 約１５０台 ／ 乗用車 約３０台

旅客定員 ： ２８６名

スイート（専用テラス・バス・トイレ付） ２名 × ２室 ＝ ４名

デラックス（専用テラス・バス・トイレ付） ２名 × １６室 ＝ ３２名

ステート和洋室（シャワー・トイレ付） ４名 × ８室 ＝ ３２名

ステート洋室 （シャワー・トイレ付） ２名 × ３０室 ＝ ６０名

ステートウィズペット（シャワー・トイレ付） ２名 × ５室 ＝ １０名

ツーリストＳ （１名個室寝台） ７４名

ツーリストＡ （階段式２段寝台） ４４名

ドライバー室 （１名個室寝台） ３０名

○命名・進水式

日 時 ： 2025年10月9日（木）

場 所 ： 三菱重工業株式会社 下関造船所 江浦工場

式 典 ： 第２船命名進水

※プレスリリース 新造船「けやき」の命名進水式を実施（2025年4月29日発信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000076572.html

ＳＨＫライングループについて

ＳＨＫライングループは、中核をなす関光汽船、新日本海フェリー（S）、阪九フェリー（H）、関釜フェリー（K）、東京九州フェリー等で構成され、海運・ホテル・観光や陸運・自動車整備業等の事業を展開しています。

トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。