株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリー株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：入谷泰生）は、舞鶴-小樽航路に12月就航予定の「けやき」に続き、第２船を三菱重工業株式会社下関造船所で建造し、2026年6月就航を予定していることをお知らせいたします。



○新造船主要目　※第１船「けやき」と同様、姉妹船


　全　　長　： １９９．０ｍ


　総トン数　： 約１４,３００トン


　主　　機　： ８,５４０ｋW×４基


　航海速力　： ２８.３ｋｔ


　積載台数　： トラック 約１５０台 ／ 乗用車 約３０台


　旅客定員　： ２８６名


　　　　　　　 スイート（専用テラス・バス・トイレ付）　　 ２名 × 　２室 ＝　 ４名


　　　　　　　 デラックス（専用テラス・バス・トイレ付）　 ２名 × １６室 ＝ ３２名


　　　　　　　 ステート和洋室（シャワー・トイレ付）　　　 ４名 × 　８室 ＝ ３２名


　　　　　　　 ステート洋室 （シャワー・トイレ付）　　　　２名 × ３０室 ＝ ６０名


　　　　　　　 ステートウィズペット（シャワー・トイレ付） ２名 × 　５室 ＝ １０名


　　　　　　　 ツーリストＳ （１名個室寝台）　　　　　　　７４名


　　　　　　　 ツーリストＡ （階段式２段寝台）　　　　　　４４名


　　　　　　　 ドライバー室 （１名個室寝台）　　　　　　　３０名



○命名・進水式


　日　　時　：　2025年10月9日（木）


　場　　所　：　三菱重工業株式会社 下関造船所　江浦工場


　式　　典　：　第２船命名進水



※プレスリリース　新造船「けやき」の命名進水式を実施（2025年4月29日発信）


　　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000076572.html



ＳＨＫライングループについて


ＳＨＫライングループは、中核をなす関光汽船、新日本海フェリー（S）、阪九フェリー（H）、関釜フェリー（K）、東京九州フェリー等で構成され、海運・ホテル・観光や陸運・自動車整備業等の事業を展開しています。


トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。