リバティの150年にわたる芸術・文化・デザインの輝かしい歴史を称え、大阪・関西万博の英国パビリオンにて英国の創造力と革新性を称えるエキシビション開催

大阪・関西万博の英国パビリオンでは、今年150周年を迎える世界的に名高い小売業者兼デザインハウス「リバティ」による、創造性と文化交流、革新を称える画期的なエキシビションを開催します。

「I Am. We Are. Liberty.」と題された本展は、英国有数の重要かつ幅広いデザインアーカイブを間近で体感できる貴重な機会を提供します。今年4月から7月末まで、リージェント・ストリートにあるチューダー様式のリバティ旗艦店にて好評のうちに開催され、日本を含む世界中から多くの訪問者を迎えました。本展はその後、大阪・関西万博の英国パビリオンへと移され、2025年8月30日から9月12日までの期間展示されます。

本展では、1800年代に遡る希少なアートワークやテキスタイルデザイン、パターンブックをはじめとする300点以上の注目アーカイブ作品およびリバティのデザイン資料を展示し、リバティが世界のデザインに与え続けてきた影響と、芸術・商業・革新が交差する先駆的な精神を物語ります。

著名な美術史家エスター・コーエンがキュレーションを手がける「I Am. We Are. Liberty.」は、リバティと日本との深い結びつきを紹介します。1889年、リバティ創業者アーサー・ラセンビィ・リバティとその妻エマは、英国でジャポニスムが最盛期を迎えていた時代に、京都や東京など日本各地を3ヶ月にわたり訪れました。この旅はリバティの創造哲学に大きな影響を与え、その後の日本美学に着想を得た数々のデザインの誕生につながりました。今回の展示では、この訪日に関連する初期のテキスタイル作品や、アーサーの妻エマが旅の様子を記録した写真入りの旅行記などの貴重な資料も公開されます。

現在、日本はリバティにとって世界で第2位の販売市場となっています。1980年代からリバティの日本法人が設立されており、日本市場向けにオリジナルおよびアレンジされたプリントを手掛ける専用のデザインスタジオも設置されています。代表的なコレクションには、デザイナー・皆川明とのコラボレーションや、『ハローキティ』や『ピーナッツ』をフィーチャーしたパターンや、日本の植物図鑑に着想を得た繊細な花柄のデザインなどが展開されています。

リバティ150周年記念特別展「I Am. We Are. Liberty.」開催に際して、リバティ マネージングディレクターのアンドレア・ペトーキ、大阪・関西万博英国総代表のキャロリン・デイビッドソン氏は次のように述べています。

「リバティが芸術、文化、デザインに捧げてきた150周年を迎えるにあたり、2025年大阪・関西万博の英国パビリオンと協力して、リバティのデザインを厳選した展示と祝賀エキシビション『I Am. We Are. Liberty.』を開催できることを大変光栄に思います。日本の職人技は創業者サー・アーサー・ラセンビィ・リバティが江戸後期の日本を旅し、その卓越した芸術性に感銘を受けたことに遡り、長らく私たちのデザインの源泉となってきました。百年以上経った今もなお私たちのデザイナーを刺激し続けており、今回の万博は日本デザインがリバティの創造的進化に与えた影響を称える貴重な機会となります。」

- リバティ マネージングディレクター アンドレア・ペトーキ

「リバティは、英国の創造的な独創性と世界的な文化的影響力を象徴する存在です。リバティのアーカイブは単なる芸術遺産の記録にとどまらず、初期の版画技術から最先端の持続可能なテキスタイルに至るまで、英国がデザイン革新を牽引してきた証でもあります。本展は、大阪・関西万博の英国パビリオンが掲げる理念そのものであり、我々の遺産を讃えつつ、共に歩む未来を形作る革新を推進するものです。」

― 大阪・関西万博英国総代表 キャロリン・デイビッドソン

1875年の創業以来、リバティは革新の最前線に立つ世界有数のクリエイターたちとのグローバルなネットワークを築いてきました。デヴィッド・ボウイやビートルズといった音楽界の伝説が身に纏ったプリントから、世界中の学生や新進デザイナーとのコラボレーション、さらには持続可能なテキスタイル製造に向けた未来志向の取り組みまで、多彩な展開を続けています。本展示会は、文化と商業の交差点に位置するリバティの独自の立ち位置を浮き彫りにするとともに、その卓越したクラフトマンシップ、厳選されたキュレーション、そして職人技を駆使したデザインによって築かれた名声を支える、アーティストやデザイナー、そしてものづくりに携わる職人たちとのつながりを称えます。

また、訪れた方々が英国デザインの遺産の一端を持ち帰ることができるよう、英国パビリオンでは厳選されたリバティプリントのスカーフが販売されるほか、京都の老舗丹後ちりめん製造会社、丸仙との協働による限定風呂敷もご用意しております。

リバティ150周年記念特別展「I Am. We Are. Liberty.」開催概要

会期:2025年8月30日(土)から9月12日(金)

時間:10:00~19:00(イベントなどにより変更の場合あり)

場所:2025年大阪・関西万博会場内 英国パビリオン(夢洲・いのちを守るゾーン)

イベント詳細は万英国パビリオン公式サイトでもご確認いただけます。

<リバティ>

リバティは、美と創造を愛する人々のあいだで生き続けるひとつの文化です。アート、カルチャー、デザイン-美しさを求める心に導かれ、常に新しい出会いを楽しんできました。独自の視点で選び抜かれたものたち、時代を先ゆくデザイン、そして職人たちの手が生み出す美しさ。それらはすべて、リバティの中で静かに息づいています。創業者アーサー・ラセンビィ・リバティの精神である、自由であること、自分らしくあること、そして美しいものをすべての人に届けたいという想いが、今もリバティを動かし続けています。

