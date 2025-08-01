株式会社シャノン

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56248?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250801(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56248?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250801)

■ウェビナー内容

変化の激しい現代において、「10年後も活躍し続けるマーケター」であるために、

どのようなキャリアを築けば良いのか、明確な指針が見えずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。



そこで、『マーケターキャリアパス ─10年後も活躍し続けるための成長戦略』の著者である

勅使川原氏をお招きし、マーケターのキャリアに関するセミナーを開催します。

このセミナーでは、マーケターの持つべきスキルとしてあげられるOSとAppについて

深く掘り下げていきます。



■内容（予定）

・道筋不透明なマーケターキャリアの捉えかた

・マーケターが成長のために認識すべきOSとAppの両立方法

・実例から導き出したマーケタースキルマップと戦略のロードマップ



「自分は何を伸ばせばいいのか分からない」「具体的な目標はないが着実に成長したい」

と考えるかたや、これまで体系的な情報に触れる機会が少なかったかたはぜひお申込みください。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56248?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250801- タイトル：『マーケターキャリアパス』著者勅使川原氏から学ぶ「なぜ、マーケターのキャリア形成・育成は難しいのか？」- 開催日時：8月26日(火) 13:00～14:00（60分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56248?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250801(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56248?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250801)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/