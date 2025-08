¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ | CA4LA

株式会社CA4LA

1993年に巨匠スティーブン・スピルバーグの手により誕生した不朽の名作「ジュラシック」シリーズ。その新たな章の幕開けとなる、2025年8月8日(金)日本公開の 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』とのコラボレーションアイテムをリリースします。

「陸・海・空の3大恐竜から貴重なサンプルを採取する」という劇中のミッションからインスパイアされた、全6アイテムをラインアップ。アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、日本公開と同日の2025年8月8日(金)より発売します。

商品詳細

JURASSIC WORLD|CA4LA CAP

\12,650(税込)

スカーレット・ヨハンソン演じるゾーラが、劇中でキャストがかぶっているキャップをモチーフにデザイン。表地にはピグメント加工を施したミリタリーテイストの生地を、裏地には恐竜のシルエットをプリントした総柄生地を使用しています。ストーリーのキーとなる「陸・海・空」の「陸」をイメージしてデザインされたアイコンのワンポイント刺繍と、シリーズを通してのアイコンであるT-レックスのロゴマークを刻印したステンレスパーツで、作品の世界観をソリッドに落とし込んだアイテムです。

JURASSIC WORLD|CA4LA HAT

\12,650(税込)

カジュアルなデニムのメトロハット。仕上げに水通しをしたのち、アイロンをかけずに自然なシワ感を残すことで、デニムの風合いを引き立たせています。 ストーリーのキーとなる「陸・海・空」の「海」をイメージしてデザインされたアイコンのワンポイント刺繍と、シリーズを通してのアイコンであるT-レックスのロゴマークを刻印したステンレスパーツで、作品の世界観をソリッドに落とし込んだアイテムです。

JURASSIC WORLD|CA4LA FLIGHT CAP

\14,300(税込)

CA4LAの人気アイテム〈CHARI〉を『ジュラシック・ワールド/復活の大地』モデルにカスタム。撥水加工を施したナイロンを使用することで、よりスポーティな印象に仕上げています。ストーリーのキーとなる「陸・海・空」の「空」をイメージしてデザインされたアイコンのワンポイント刺繍と、シリーズを通してのアイコンであるT-レックスのロゴマークを刻印したステンレスパーツで、作品の世界観をソリッドに落とし込んだアイテムです。

JURASSIC WORLD|CA4LA EMBLEM CAP

\12,650(税込)

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』のロゴキャップ。立体的で精緻な刺繍ワッペンと適度な厚みのツイル生地、シリーズを通してのアイコンであるT-レックスのロゴマークを刻印したステンレスパーツで、カジュアルさの中にクラス感のあるアイテムに仕上げています。

JURASSIC WORLD|CA4LA KNIT CAP

\8,800(税込)

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』のロゴワッペンがポイントの耳付きニットキャップ。フライトキャップの様なミリタリーテイストのシルエットに編み上げつつ、ニットならではの柔らかさで普段使いのしやすいデザインに仕上げています。シリーズを通してのアイコンであるT-レックスのロゴマークを刻印したステンレスパーツ付き。

INFORMATION

CA4LA 渋谷店を『ジュラシック・ワールド/復活の大地』がジャック

詳しくはこちら(https://www.ca4la.com/shop/news/pg/1ns250801-jw/)

NOVELTY

コラボレーションアイテムをお買い上げのお客様に、先着順で『ジュラシック・ワールド/復活の大地』オリジナルステッカーをプレゼント。

対象外店舗:オンラインショップ/ZOZOTOWN/Rakuten Fashion/誠品生活南西店/誠品生活松菸店

*なくなり次第終了となります。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』について

(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved

2025年8月8日(金)公開

人類存続のカギを握るのは、恐竜のDNA――

陸・海・空の3大恐竜から貴重なサンプルを採取する最も危険なミッションに挑め。

映画史に残る大ヒットシリーズ、新たな冒険が始まる!

メガホンをとるのは、監督3作目にしてあの『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(16)を撮った、恐るべき才能ギャレス・エドワーズ。また、『ジュラシック・パーク』(93)で映画史に衝撃を与え、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(97)で伝説を不動のものとした脚本家デヴィッド・コープが、28年ぶりにシリーズへのカムバックを果たす。最高の制作陣を迎え、そして製作総指揮として彼らを束ねるのは巨匠スティーヴン・スピルバーグ。

史上最大の冒険に挑む新チームには、本シリーズへの出演を熱望してきたアクション界の女王スカーレット・ヨハンソン。さらに、『ウィキッド ふたりの魔女』で世界の観客を魅了したジョナサン・ベイリーと、アカデミー賞(R)を二度手にした名優マハーシャラ・アリも参戦する。

ミッションの先で、チームはかつてジュラシック・パークの研究施設があった島に辿り着く。果たして彼らを待ち受ける運命とは――。

https://jurassicworld.jp/

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社CA4LAが企画・制作した商品です。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.