【アッシュ・ペー・フランス】2025年秋冬コレクション、8月8日より順次スタート。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:富高健一郎)は、2025年8月8日(金)より、全国の系列店舗および公式オンラインショップにて、2025年秋冬コレクションの展開を順次スタートいたします。

今回のコレクションテーマは、「MY OWN WORLD - わたし探求記 -」。“自分らしさ”を軸とした自己表現の探求を、アッシュ・ペー・フランスのフィルターを通じてご提案いたします。新しい季節の訪れとともに、まだ知らない自分自身と出会う--そんな物語が、ここから始まります。アイテムは、ジュエリー、バッグ、ウェア、シューズなど多岐に渡って展開。フランス、イタリア、スペインをはじめとするヨーロッパ各国を中心に、国内外から厳選された多彩なセレクトブランドが集います。自分らしいスタイルを探す旅を、豊かなバリエーションの中からお楽しみください。

5つのシーンで “わたし探し” の旅を描くスタイルブック

2025年秋冬コレクションのスタイルブックでは、アイテム選びの体験そのものを「旅」に見立て、5つのストーリーで構成。「冒険の準備」から始まり、「扉の向こうへ出ていく」、「世界をさまよい、探す」、「見つけて出会う」、そして「たどり着く=自分の世界に帰ってくる」まで--まるで1冊の物語のように、自分自身との出会いをファッションで楽しめるような内容になっています。なお、本スタイルブック「MY OWN WORLD」は、2025年8月1日(金)より全国の対象店舗にて配布を開始します。ページをめくるたびに、“わたし”を見つける小さな旅が始まります。

ニット \90,200、ワンピース \42,900、ネックレス(上から)\29,700 / \38,500 / \35,200、ソックス \2,860、シューズ \72,600(モデル左)ストール \57,200、コート \165,000、ニット \35,200、スカート \49,500、バッグ \286,000、シューズ \89,100(モデル中央)ジャケット \101,200、パンツ \70,400、ベスト \66,000、シャツ \42,900、ハット \46,200、バッグ \94,600、シューズ \84,700、ブローチ \28,600、グローブ \14,300、チャーム \27,500(右)トートバッグ \80,300、マッシュルームバッグ \185,900、スカーフ \45,100(モデル)ベスト \66,000、シャツ \42,900、リーフネックレス \92,400、ピアス \29,700、カメオリング \40,700、時計 \40,700(その他)カップ \24,200、ロザリオネックレス \46,200、ゴリラリング \12,100、リーフピアス \15,400(左)スカート \49,500、ソックス \2,750、シューズ \69,300(右)カーディガン \72,600、シャツ \86,900、スカート \83,600、バッグ \207,900、ソックス \2,750、シューズ \72,600(モデル)シャツ \73,700、スカート \62,700、ソックス \2,640、シューズ \85,800、イヤリング \63,800、ネックレス(上から)\106,700 / \35,200(その他・左上から時計回り)ピアス \42,900、ビーニー \27,500、イヤーマフ \33,000、パンダグローブ \31,900、ネックレス \51,700、イヤリング \56,100、ストール \57,200、バッグ \68,200、ブレスレット \33,000、チョコレートバッグ \41,800、グローブ \38,500、ショルダーバッグ \79,200(左)シューズ \64,900、ソックス \2,860、スカート \86,900(右)シューズ \69,300、ソックス \2,860、パンツ \45,100ジャケット \97,900、カーディガン \41,800、シャツ \59,400、パンツ \45,100、バッグ(グリーン)\99,000 /(シルバー)\91,300、チャーム(犬)\9,900 /(猫)\13,200、ハット \37,400、ピアス \23,100、ネックレス \27,500、シューズ \69,300

※価格はすべて税込です。

■アイテム別ブランドラインナップ(2025年8月8日より順次展開予定)

■取り扱い店舗

- ジュエリー:CIRCO、CLAUDINE VITRY、DANIELA DE MARCHI、FLORIAN、GEM KINGDOM、NACH、The Magpie & The Wardrobe- 時計:VAGUE WATCH CO.- バッグ:DE COUTURE、DOMESTIQUE、eb.a.gos、EVA BLUT、JACQUES LE CORRE、JAMIN PUECH、SAGAN vienna、TAMMY & BENJAMIN、TISSA FONTANEDA- 帽子:MUHLBAUER、PARDO HATS- スカーフ:Faliero Sarti、INOUI EDITIONS、MALFROY MILLION- グローブ:AGNELLE- ウェア:ANTIPAST、CORDERA、D-due、GUNIA project、HAVERSACK、Humus、IRENISA、Kiwanda、ohta- シューズ:ALOHAS、CHIE MIHARA 他- D-due H.P.FRANCE(日本橋三越本店 新館 2F)- Exclusive By H.P.FRANCE(大丸梅田店 7F)- goldie H.P.FRANCE 新宿店(小田急百貨店 新宿店 1F)- goldie H.P.FRANCE 二子玉川店(玉川高島屋S・C 南館 1F)- H.P.FRANCE 横浜店(高島屋横浜店 3F)- H.P.FRANCE 札幌店(大丸札幌店 3F)- H.P.FRANCE 名古屋店(ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F)- H.P.FRANCE 京都店(大丸京都店 1F)- H.P.FRANCE 大丸神戸店(本館 1F)- H.P.FRANCE 福岡店(大丸福岡天神店 東館エルガーラ 3F)- H.P.FRANCE Boutique 梅田店(大丸梅田店 3F)- H.P.FRANCE Boutique 西宮店(西宮阪急 2F)- H.P.FRANCE Boutique 広島店(広島三越 2F)- 記憶 H.P.FRANCE(新丸の内ビルディング 1F)- H.P.FRANCE 公式オンラインストア( https://www.hpfrance.com/ )

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト: https://www.hpfrance.com/