株式会社NERDER、株式会社スターリンクのデバイスEC事業「MY TREND Gaming Gear」を買収　― 「HYPESHOP」としてリブランディングして公開

株式会社NERDER

9万人規模のEsportsコミュニティ「O-HYPE」を中心にEsports領域で事業を展開する株式会社NERDER(本社:東京都渋谷区富ヶ谷2-42-3、代表取締役:浦東 大路、以下NERDER)は、株式会社スターリンク(本社:静岡県富士市川成島347-1、代表取締役:宮川 龍星、以下スターリンク)が運営してきたデバイスEC事業「MY TREND Gaming Gear」を事業買収いたしました。

本買収完了に伴い、本日より「HYPESHOP」としてリブランディング公開いたします。

SHOPページ:hypeshop.jp(https://hypeshop.jp/)

【買収およびリブランディングの背景】

NERDERはミッション「Maximizing Entertainment by NERDER」のもと、Esportsコミュニティ「O-HYPE」をはじめとする事業でゲーミングカルチャーを拡張してきました。

今回の買収により「MY TREND Gaming Gear」を統合し、O-HYPEや2026年開業予定の実店舗とも連携して、よりスケールしたEsportsエコシステムの構築を目指します。

さらに「NUMBER ONE IS ONLY ONE」を掲げて「HYPESHOP」として再始動し、ファン一人ひとりの“唯一無二のこだわり”を形にするラインアップを提供します。

【HYPESHOP の主な特徴・今後の展望】

HYPESHOPリリース記念セール開催!

- カスタムキーボードビルドサービスケース・PCBA・キースイッチ・キーキャップを自由に組み合わせ、オンラインで完成品またはDIYキットとして購入可能。- コミュニティ × Esports 共創開発NERDER代表の浦東(Mittiii/元プロゲーマー・現ストリーマー)が率い、Esportsの第一線を熟知したメンバーで構成するチームが、O-HYPEなどで集めたユーザーの声を商品ラインナップへ即時反映。- オンライン/オフライン連動ポイントエコシステムO-HYPEや開業予定の実店舗との共通ポイントを導入し、購入・体験価値をシームレスに最大化。

2025年8月1日~8月7日の7日間限定で全品10%OFF。

「HYPESHOP」の世界観とカスタムキーボードの魅力を、ぜひこの機会に体験してください。

【代表者コメント】

【HYPESHOP公式アカウント】- SHOPページ:hypeshop.jp(https://hypeshop.jp/)- X:@hypeshop_jp(https://x.com/hypeshop_jp)株式会社NERDER 代表取締役 浦東大路

「Maximizing Entertainment by NERDER」のビジョンを体現すべく、HYPESHOPで「好き」を最高にカスタムできる体験を届けます。コミュニティの声を反映し、O-HYPEや実店舗と連携してEsportsエコシステムを共創していきます。

株式会社スターリンク 代表取締役 宮川龍星

長年の輸入販売で培った経験をGaming Gear領域にも生かし、多くのお客様に支えられて成長してまいりました。さらなる挑戦の手段として、Esportsを牽引する浦東代表率いるNERDERへ事業を譲渡することを決断しました。譲渡後は私もNERDERの一員として、事業拡大とEsportsコミュニティの発展に尽力します。今後とも株式会社NERDERをよろしくお願いいたします。

【株式会社NERDERについて】

所在地:東京都渋谷区富ヶ谷2-42-3

代表者:代表取締役 浦東 大路

事業内容:コミュニティ運営、ECプラットフォーム運営、タレント・イベントプロデュースほか

設立:2024年7月

公式サイト:nerder.jp(改装中)

【株式会社スターリンクについて】

所在地:静岡県富士市川成島347-1

代表者:代表取締役 宮川 龍星

設立:2024年10月

事業内容:輸入事業ほか

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社NERDER

担当者名: 岩本 金吾

E-mail:contact@nerder.co.jp