アオキーズ・ピザ、「でらます」初参加！

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株式会社アオキーズ・コーポレーション

アオキーズ・ピザ（株式会社アオキーズ・コーポレーション 本社／名古屋市）は、名鉄観光サービス株式会社（本社／名古屋市）が主催する「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と愛知・名古屋の事業者がコラボする『でらます』に参加いたします。アオキーズ・ピザとしては、今回が『でらます』への初参加となります。


『でらます』の企画内容


- 概要：「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と愛知・名古屋の事業者がコラボする、愛知・名古屋への観光促進・地域回遊を目的としたイベント。
- 日時：2025年8月8日(金)～9月30日(火)
- 主催：名鉄観光サービス株式会社
- 協力：アイドルマスター シャイニーカラーズ、株式会社クリーク・アンド・リバー社
- URL：https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/special/shinycolors2025/



アオキーズ・ピザのコラボ内容


アオキーズ・ピザは、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「放課後クライマックスガールズ」の園田智代子さんと一緒に愛知・名古屋を盛り上げていきます。期間中は名古屋市内のアオキーズ・ピザ11店舗にて、以下の企画を展開いたします。



対象店舗


栄店／中村公園店／神宮店／池下店／小田井店／土古店／大府店／東刈谷安城店／東海店／加木屋店／半田阿久比店



実施内容


- ご購入金額1,500円(税込)ごとに、以下いずれかのノベルティ(全2種)をランダムで1枚プレゼント
※一回のご注文で最大2枚まで。
※ノベルティは無くなり次第配布終了。


ノベルティ１.

ノベルティ２.

- フォトスポットの設置(全1種)


フォトパネル

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


期間中には名古屋のご当地スイーツピザも登場


さらに、2025年8月8日(金)より期間限定で、この夏開催中の【ご当地うまいもん祭り(https://www.aokispizza.co.jp/campaign/umaimon)】に「甘味編」が登場します。「モーニング文化」と「あんこ愛」の街・名古屋から生まれた、たっぷりのあんこととろけるチーズの組み合わせが魅力的な2つのスイーツピザ「あんチーズ」 および 「あんDOT」 をお楽しみいただけます。この機会をお見逃しなく！




■ホームページ　https://www.aokispizza.co.jp


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