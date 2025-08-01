アオキーズ・ピザ、「でらます」初参加！
株式会社アオキーズ・コーポレーション
- 概要：「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と愛知・名古屋の事業者がコラボする、愛知・名古屋への観光促進・地域回遊を目的としたイベント。
- 日時：2025年8月8日(金)～9月30日(火)
- 主催：名鉄観光サービス株式会社
- 協力：アイドルマスター シャイニーカラーズ、株式会社クリーク・アンド・リバー社
- URL：https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/special/shinycolors2025/
- ご購入金額1,500円(税込)ごとに、以下いずれかのノベルティ(全2種)をランダムで1枚プレゼント
※一回のご注文で最大2枚まで。
※ノベルティは無くなり次第配布終了。
ノベルティ１.
ノベルティ２.
- フォトスポットの設置(全1種)
フォトパネル
アオキーズ・ピザ（株式会社アオキーズ・コーポレーション 本社／名古屋市）は、名鉄観光サービス株式会社（本社／名古屋市）が主催する「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と愛知・名古屋の事業者がコラボする『でらます』に参加いたします。アオキーズ・ピザとしては、今回が『でらます』への初参加となります。
『でらます』の企画内容
- 概要：「アイドルマスター シャイニーカラーズ」と愛知・名古屋の事業者がコラボする、愛知・名古屋への観光促進・地域回遊を目的としたイベント。
- 日時：2025年8月8日(金)～9月30日(火)
- 主催：名鉄観光サービス株式会社
- 協力：アイドルマスター シャイニーカラーズ、株式会社クリーク・アンド・リバー社
- URL：https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/special/shinycolors2025/
アオキーズ・ピザのコラボ内容
アオキーズ・ピザは、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「放課後クライマックスガールズ」の園田智代子さんと一緒に愛知・名古屋を盛り上げていきます。期間中は名古屋市内のアオキーズ・ピザ11店舗にて、以下の企画を展開いたします。
対象店舗
栄店／中村公園店／神宮店／池下店／小田井店／土古店／大府店／東刈谷安城店／東海店／加木屋店／半田阿久比店
実施内容
- ご購入金額1,500円(税込)ごとに、以下いずれかのノベルティ(全2種)をランダムで1枚プレゼント
※一回のご注文で最大2枚まで。
※ノベルティは無くなり次第配布終了。
ノベルティ１.
ノベルティ２.
- フォトスポットの設置(全1種)
フォトパネル
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
期間中には名古屋のご当地スイーツピザも登場
さらに、2025年8月8日(金)より期間限定で、この夏開催中の【ご当地うまいもん祭り(https://www.aokispizza.co.jp/campaign/umaimon)】に「甘味編」が登場します。「モーニング文化」と「あんこ愛」の街・名古屋から生まれた、たっぷりのあんこととろけるチーズの組み合わせが魅力的な2つのスイーツピザ「あんチーズ」 および 「あんDOT」 をお楽しみいただけます。この機会をお見逃しなく！
■ホームページ https://www.aokispizza.co.jp
■X（旧Twitter） https://www.x.com/aokis_pizza
■Instagram https://www.instagram.com/aokispizza