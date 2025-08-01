【5分の習慣でスコアアップ！】1日1枚×30日間でしっかり身につく『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST』シリーズ『英単語』『リスニング』『英文法』『リーディング』4冊同時発売

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株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月1日（金）に『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』を4冊同時に発売いたしました。





▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』


https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/)



▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』


https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/)



▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』


https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/)



▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』


https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/)



■1日5分から始めるスコアアップのための勉強習慣

―――　本シリーズのココに注目！　―――


●1回たった5分で、スキマ時間にスコアアップが目指せる


●1日1枚×30日間で、無理なく続けられる


●対策必須のポイントを総チェックできるから、初級者でも安心


●オモテ面「ウォームアップ」で基本をインプット＆ウラ面「ガチトレ」で本番レベルの問題をトレーニング


●復習に便利な「TOEIC頻出語いリスト」つき



【本シリーズの使い方】

＜STEP1＞問題を解く


すべてのページがミシン目で切り離せるようになっています。


1日分は両面1枚。5分をめやすに、時間を意識しながら問題を解いてみましょう。



＜STEP2＞答え合わせをする


問題ページの下を折り返せば、すぐに答え合わせができます。


解説は各ページの二次元コードからチェック。スマホアプリから音声を聴くこともできます。



＜STEP3＞復習する


「TOEIC頻出語いリスト」も切り離すことができます。


覚えるまで何度も復習して、基礎力を確かなものにしましょう。



【本シリーズの主な内容】

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』


・DAY1～7【動詞】動詞（1）～（5）／自動詞・他動詞（1）、（2）


・DAY8～14【名詞】名詞（1）～（5）／可算名詞・不可算名詞（1）、（2）


・DAY15～20【形容詞】形容詞（1）～（5）／形容詞のニュアンス


・DAY21～25【副詞】副詞（1）～（4）／時間を表す副詞


・DAY26～29【熟語】動詞句（1）、（2）／〈be動詞＋α〉の熟語（1）、（2）


・DAY30【コロケーション】コロケーション





▲英単語　DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）






▲英単語　TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）



『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』


・DAY1～4【Part1】


　写っているものに注目する（1）、（2）／動作や状態に注目する／主題に注目する


・DAY5～12【Part2】


　WH疑問文（1）～（3）／Yes/No疑問文／提案・依頼・申し出／否定疑問文・付加疑問文／


　選択疑問文／平叙文


・DAY13～30【Part3＆4】


　会話の人物の関係性をつかむ／3人の会話／トークタイプをつかむ／場所を問う問題／


　職業を問う問題／話題を問う問題（１）、（２）／詳細を問う問題（１）、（２）／


　申し出の定型表現をおさえる


　依頼・提案の定型表現をおさえる／話し手の意図をつかむ（1）～（3）／


　音声と図表を照らし合わせる（1）、（2）／行動を表す表現をおさえる（1）、（2）





▲リスニング　DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）






▲リスニング　TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）



『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』


DAY1　名詞


DAY2　動詞


DAY3　形容詞・分詞


DAY4　副詞


DAY5・6　まとめ（品詞）（1）、（2）


＝＝＝中略＝＝＝


DAY26　自動詞vs他動詞


DAY27　可算名詞vs不可算名詞


DAY28　関係代名詞


DAY29　関係副詞


DAY30　関係詞





▲英文法　DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）






▲英文法　TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）



『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』


DAY1～4　英文からキーワードをつかむ（1）～（4）


DAY5～7　英文の目的をつかむ（1）～（3）


DAY8～11　英文の情報を照らし合わせる（1）～（4）


DAY12～14　英文に書かれていないものを選ぶ（1）～（3）


DAY15～17　英文から推測する（1）～（3）


DAY18～20　英文の意図をつかむ（1）～（3）


DAY21～23　話の展開をつかむ（1）～（3）


DAY24～26　英文の文脈をつかむ（1）～（3）


DAY27・28　情報を関連付ける（1）、（2）


DAY29・30　複数の文書を関連付ける（1）、（2）





▲リーディング　DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）






▲リーディング　TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）



［商品概要］






『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』


著者：メディアビーコン


価格：1,100円（税込）


発売日：2025年8月1日（金）


判型：B6判／80ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-306144-7


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130614400(https://hon.gakken.jp/book/1130614400)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　 https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18231336/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231336/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail/1107620412(https://7net.omni7.jp/detail/1107620412)


＜電子版＞　


・Kindle　 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9V8BVH/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9V8BVH/)


・楽天Kobo　 https://books.rakuten.co.jp/rk/c093242536b838d2b388bbcf08ae37da/(https://books.rakuten.co.jp/rk/c093242536b838d2b388bbcf08ae37da/)








『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』


著者：メディアビーコン


価格：1,100円（税込）


発売日：2025年8月1日（金）


判型：B6判／80ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-306206-2


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620600(https://hon.gakken.jp/book/1130620600)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　 https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18231451/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231451/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail/1107620419(https://7net.omni7.jp/detail/1107620419)


＜電子版＞　


・Kindle　 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9X6BFW/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9X6BFW/)


・楽天Kobo　https://books.rakuten.co.jp/rk/74e57e84b16d3b8a83eee934258dc0f7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/74e57e84b16d3b8a83eee934258dc0f7/)








『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』


著者：メディアビーコン


価格：1,100円（税込）


発売日：2025年8月1日（金）


判型：B6判／80ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-306208-6


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620800(https://hon.gakken.jp/book/1130620800)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　 https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/)


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＜電子版＞　


・Kindle　 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9FQNHX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9FQNHX/)


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『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』


著者：メディアビーコン


価格：1,100円（税込）


発売日：2025年8月1日（金）


判型：B6判／80ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-306207-9


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620700(https://hon.gakken.jp/book/1130620700)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　 https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18231446/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231446/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail/1107620421(https://7net.omni7.jp/detail/1107620421)


＜電子版＞　


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/)


・楽天Kobo　 https://books.rakuten.co.jp/rk/0ef424075ac53a9ba4d65fdd9d6f1621/(https://books.rakuten.co.jp/rk/0ef424075ac53a9ba4d65fdd9d6f1621/)


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開





■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開