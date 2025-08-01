【5分の習慣でスコアアップ！】1日1枚×30日間でしっかり身につく『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST』シリーズ『英単語』『リスニング』『英文法』『リーディング』4冊同時発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月1日（金）に『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』を4冊同時に発売いたしました。

▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』

https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/)

▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』

https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/)

▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』

https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/)

▼『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』

https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/)

■1日5分から始めるスコアアップのための勉強習慣

――― 本シリーズのココに注目！ ―――

●1回たった5分で、スキマ時間にスコアアップが目指せる

●1日1枚×30日間で、無理なく続けられる

●対策必須のポイントを総チェックできるから、初級者でも安心

●オモテ面「ウォームアップ」で基本をインプット＆ウラ面「ガチトレ」で本番レベルの問題をトレーニング

●復習に便利な「TOEIC頻出語いリスト」つき

【本シリーズの使い方】

＜STEP1＞問題を解く

すべてのページがミシン目で切り離せるようになっています。

1日分は両面1枚。5分をめやすに、時間を意識しながら問題を解いてみましょう。

＜STEP2＞答え合わせをする

問題ページの下を折り返せば、すぐに答え合わせができます。

解説は各ページの二次元コードからチェック。スマホアプリから音声を聴くこともできます。

＜STEP3＞復習する

「TOEIC頻出語いリスト」も切り離すことができます。

覚えるまで何度も復習して、基礎力を確かなものにしましょう。

【本シリーズの主な内容】

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』

・DAY1～7【動詞】動詞（1）～（5）／自動詞・他動詞（1）、（2）

・DAY8～14【名詞】名詞（1）～（5）／可算名詞・不可算名詞（1）、（2）

・DAY15～20【形容詞】形容詞（1）～（5）／形容詞のニュアンス

・DAY21～25【副詞】副詞（1）～（4）／時間を表す副詞

・DAY26～29【熟語】動詞句（1）、（2）／〈be動詞＋α〉の熟語（1）、（2）

・DAY30【コロケーション】コロケーション

▲英単語 DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）

▲英単語 TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』

・DAY1～4【Part1】

写っているものに注目する（1）、（2）／動作や状態に注目する／主題に注目する

・DAY5～12【Part2】

WH疑問文（1）～（3）／Yes/No疑問文／提案・依頼・申し出／否定疑問文・付加疑問文／

選択疑問文／平叙文

・DAY13～30【Part3＆4】

会話の人物の関係性をつかむ／3人の会話／トークタイプをつかむ／場所を問う問題／

職業を問う問題／話題を問う問題（１）、（２）／詳細を問う問題（１）、（２）／

申し出の定型表現をおさえる

依頼・提案の定型表現をおさえる／話し手の意図をつかむ（1）～（3）／

音声と図表を照らし合わせる（1）、（2）／行動を表す表現をおさえる（1）、（2）

▲リスニング DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）

▲リスニング TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』

DAY1 名詞

DAY2 動詞

DAY3 形容詞・分詞

DAY4 副詞

DAY5・6 まとめ（品詞）（1）、（2）

＝＝＝中略＝＝＝

DAY26 自動詞vs他動詞

DAY27 可算名詞vs不可算名詞

DAY28 関係代名詞

DAY29 関係副詞

DAY30 関係詞

▲英文法 DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）

▲英文法 TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』

DAY1～4 英文からキーワードをつかむ（1）～（4）

DAY5～7 英文の目的をつかむ（1）～（3）

DAY8～11 英文の情報を照らし合わせる（1）～（4）

DAY12～14 英文に書かれていないものを選ぶ（1）～（3）

DAY15～17 英文から推測する（1）～（3）

DAY18～20 英文の意図をつかむ（1）～（3）

DAY21～23 話の展開をつかむ（1）～（3）

DAY24～26 英文の文脈をつかむ（1）～（3）

DAY27・28 情報を関連付ける（1）、（2）

DAY29・30 複数の文書を関連付ける（1）、（2）

▲リーディング DAY1：表ページ（左）／裏ページ（右）

▲リーディング TOEIC頻出語いリスト：表ページ（左）／裏ページ（右）

［商品概要］

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英単語』

著者：メディアビーコン

価格：1,100円（税込）

発売日：2025年8月1日（金）

判型：B6判／80ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-306144-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130614400(https://hon.gakken.jp/book/1130614400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306144X/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18231336/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231336/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107620412(https://7net.omni7.jp/detail/1107620412)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9V8BVH/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9V8BVH/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/c093242536b838d2b388bbcf08ae37da/(https://books.rakuten.co.jp/rk/c093242536b838d2b388bbcf08ae37da/)

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リスニング』

著者：メディアビーコン

価格：1,100円（税込）

発売日：2025年8月1日（金）

判型：B6判／80ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-306206-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620600(https://hon.gakken.jp/book/1130620600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062063/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18231451/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231451/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107620419(https://7net.omni7.jp/detail/1107620419)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9X6BFW/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9X6BFW/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/74e57e84b16d3b8a83eee934258dc0f7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/74e57e84b16d3b8a83eee934258dc0f7/)

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST 英文法』

著者：メディアビーコン

価格：1,100円（税込）

発売日：2025年8月1日（金）

判型：B6判／80ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-306208-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620800(https://hon.gakken.jp/book/1130620800)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405306208X/)

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＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9FQNHX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK9FQNHX/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/6f832fcb881338c19fde63a4905aca61/(https://books.rakuten.co.jp/rk/6f832fcb881338c19fde63a4905aca61/)

『5minutesドリル TOEIC L＆R TEST リーディング』

著者：メディアビーコン

価格：1,100円（税込）

発売日：2025年8月1日（金）

判型：B6判／80ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-306207-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130620700(https://hon.gakken.jp/book/1130620700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062071/)

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＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/0ef424075ac53a9ba4d65fdd9d6f1621/(https://books.rakuten.co.jp/rk/0ef424075ac53a9ba4d65fdd9d6f1621/)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK99JKL2/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開