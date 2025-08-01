静岡県沼津市 『ぬまづJOBフェスタ 大交流会』開催！｜まだ間に合う2026年度新卒採用＆2027年度インターンシップそしてキャリア採用等、地元に事業所のある大手企業から地元成長企業 66社が大集結！

株式会社リブリッジ

株式会社リブリッジ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：石松明彦）は、2025年度、沼津市からの委託事業『ぬまづJOBフェスタ』を実施します。また、JR沼津駅前の静岡県総合コンベンション施設「プラサ ヴェルデ コンベンションホールA」にて、企業合同の大交流会を開催します。採用意欲の高い優良企業が66社集結し、採用担当者や働く方から直接話を聞くことができます。

■学校等の就職課 ご担当者様

▲JR沼津駅前の静岡県総合コンベンション施設 プラサ ヴェルデ コンベンションホールAにて、2025年8月25日に開催

就職活動中の学生をはじめ企業研究をしたい学生等は、全国から広くご参加いただくことができます。

2026年春入社を目指す学生等はもちろん、今後のインターンシップ候補先企業を見つけたい学生等の来場を期待しています。ぜひ、夏休み期間中の有意義なアプローチとして学生等への情報提供をお願いします。参加費無料、服装自由、出入自由、手ぶらでOKですので、お気軽にご参加ください。

■無料チケット（ココからエントリー(https://numazu-job-festa-bigexchangemeeting.peatix.com)）

またイベント当日は、出展される優良企業のキャリア採用担当者が、転職活動中の求職者等に向けた「企業PR」を行っていますので、現在就職活動中の方々の来場も期待しています。

▼「大交流会」イベントホームページ(https://numazu-job-festa2025.mirai-koyou.org/)

沼津市主催「ぬまづJOBフェスタ 2025 大交流会」は、採用意欲の高い沼津市内に事業所のある優良企業と、学生等の求職者が大集合します。お互いに直接話せる特別な1日。魅力ある企業や人材との出会いの場になります。ぜひ奮ってご参加ください。

◆開催概要

日時：2025年8月25日（月）12:00～16:00（12:30～受付開場）

主催：沼津市 ぬまづJOBフェスタ事務局

○ 服装自由・入退場自由

※お友達と一緒に来場すると、必ずもらえる「ノベルティグッズ」をゲットしよう！

https://prtimes.jp/a/?f=d17736-10-86c6a91949136527619b081bc4122f76.pdf

■出展企業一覧

▲大手企業、成長企業、安定企業の全66社が大集結

ALSOK静岡株式会社 MXモバイリング株式会社 エスピトーム株式会社 コネクシオ株式会社 サツマ電機株式会社 静岡ガス株式会社 しずなび株式会社 スルガ銀行株式会社 セコム株式会社 ダイハツ沼津販売株式会社 ダイワロイネットホテルズ株式会社 ヌマカン株式会社 ハウスコム株式会社 メガトレンド情報技術株式会社 伊豆箱根鉄道株式会社 一般社団法人パブリックサービス 株式会社平成建設 株式会社Standard 株式会社アグトラスト 株式会社イー・ケア 株式会社イカイ 株式会社イズラシ 株式会社イワサキ経営 株式会社エキスパートパワーシズオカ 株式会社エス・ティー・シー 株式会社オートベル 株式会社グラフィック 株式会社サン・プランナー 株式会社スワベ商会 株式会社セント・リングス 株式会社プレシード 株式会社ホンダカーズ静岡 株式会社マーブル 株式会社メガネスーパー 株式会社リビングディー 株式会社後藤工務店 株式会社高田鉄工所 株式会社佐野産業 株式会社勝亦電機製作所 株式会社石川工具研磨製作所 株式会社中央コンタクト 株式会社長倉製作所 株式会社東海医療器械 株式会社特電 株式会社日本ケアクオリティ 株式会社高田企画 丸一化成株式会社 協和警備保障株式会社 合同会社KYOUJYO 社会福祉法人あしたか太陽の丘 沼津三菱自動車販売株式会社 沼津市役所 沼津商工会議所 沼津信用金庫 新日本設計株式会社 新明電材株式会社 静岡トスメック株式会社 自衛隊静岡地方協力本部 沼津地域事務所 赤武エンジニアリング株式会社 日管株式会社 日産部品東海販売株式会社 服部エンジニア株式会社 不二運輸株式会社 富士伊豆農業協同組合 有限会社メイプル 理研産業株式会社（50音順）

■「ぬまづJOBフェスタ」について

少子高齢化と東京圏への人口一極集中が進む中、沼津市内企業では労働力不足が深刻化しています。特に、学生等の採用活動は「売り手市場」が続いており、人材確保が極めて困難な状況にあります。このような背景を受けて沼津市では、県内外の大学生等と市内企業との就職マッチングを強化するための事業「ぬまづJOBフェスタ」を新たに展開します。さらに将来、沼津市内で就職をお考えの学生等を対象として、市内に事業所がある企業約66社が参加する交流会を開催します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PywAbC_VB0M ]

■無料チケット（ココからエントリー(https://numazu-job-festa-bigexchangemeeting.peatix.com)）