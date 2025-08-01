ポイントサイト「ワラウ」が「新規登録者限定の2,000ptプレゼントキャンペーン」を開催
株式会社オープンスマイル
■キャンペーン詳細
当キャンペーンでは、対象期間中にワラウへ新規ユーザー登録し、登録後「翌々月まで」に広告利用で合計5,000ptを貯めると、2,000ptをプレゼント！
ワラウへの新規登録がお得なこの機会に、ぜひキャンペーンにご参加ください。
今後もポイントサイト「ワラウ」では、ポイントを通じておトクで豊かな暮らしを創造し、初心者でも貯まりやすい、安心安全なポイントサービスを提供してまいります。
■ポイントサイト「ワラウ」
ポイ活で暮らしをおトクに楽しく。登録者270万人、運営歴24年、ワラウは初心者でも貯まりやすいポイントサイトです
URL：https://www.warau.jp/
■キャンペーン詳細
【対象期間】
2025年8月1日（金）～2025年9月30日（火）
【ボーナス獲得条件】
・対象期間中にワラウへ新規ユーザー登録
・登録後「翌々月まで」に広告利用で合計5,000ptを獲得された方
【ポイント数】
2,000pt
【キャンペーンページ】
https://go.warau.jp/38873/3003.html
■株式会社オープンスマイル 会社概要
会社名：株式会社オープンスマイル
代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之
所在地 ：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F
URL：https://www.opensmile.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社オープンスマイル 広報担当
お問い合わせフォームよりお問い合わせください
URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/