ポイントサイト「ワラウ」が「新規登録者限定の2,000ptプレゼントキャンペーン」を開催

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株式会社オープンスマイル



当キャンペーンでは、対象期間中にワラウへ新規ユーザー登録し、登録後「翌々月まで」に広告利用で合計5,000ptを貯めると、2,000ptをプレゼント！




ワラウへの新規登録がお得なこの機会に、ぜひキャンペーンにご参加ください。




今後もポイントサイト「ワラウ」では、ポイントを通じておトクで豊かな暮らしを創造し、初心者でも貯まりやすい、安心安全なポイントサービスを提供してまいります。





■ポイントサイト「ワラウ」


ポイ活で暮らしをおトクに楽しく。登録者270万人、運営歴24年、ワラウは初心者でも貯まりやすいポイントサイトです


URL：https://www.warau.jp/





■キャンペーン詳細
【対象期間】
2025年8月1日（金）～2025年9月30日（火）



【ボーナス獲得条件】


・対象期間中にワラウへ新規ユーザー登録


・登録後「翌々月まで」に広告利用で合計5,000ptを獲得された方



【ポイント数】


2,000pt



【キャンペーンページ】


https://go.warau.jp/38873/3003.html





■株式会社オープンスマイル　会社概要


会社名：株式会社オープンスマイル


代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之


所在地 ：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F


URL：https://www.opensmile.co.jp/





■お問い合わせ先


株式会社オープンスマイル 広報担当


お問い合わせフォームよりお問い合わせください


URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/