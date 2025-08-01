¡Ú¿·CM¸ø³«¡Û¡Ø¤¤¤è¤Ò¤í¤¬Ëå¤ÎµÈÅÄ¤¤¤ò¤ó¤ÎÃ¦ÌÓ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡©¡©¡ÙÂç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤¤¤è¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ËÂè£²ÃÆ¸ø³«Ãæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡¾Â ½á¡Ë¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¤¤¤è¤Á¤ã¤ó¤òºÆ¤Óµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤Á¤ã¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Á°²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤äÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£º£²ó¤âYouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÍèÅ¹ÆÃÅµ¤äÃ¦ÌÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¢½÷ÀÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î³µÍ×
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡ØµÈÅÄ¤¤¤ò¤ó¡Ù¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¹¹ð¤Ë½Ð±é¡£Âè2ÃÆ¤Ï¡ØµÈÅÄ¤¤¤è¤Ò¤í¡Ù¤¯¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤´ÍèÅ¹¡£¡ØµÈÅÄ¤¤¤ò¤ó¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¡ØµÈÅÄ¤¤¤è¤Ò¤í¡Ù¤¯¤ó¤â¤Î·»Ëå¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È´¶À¤Ç¡¢Åö¥µ¥í¥ó¤ÎÃ¦ÌÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍèÅ¹ÆÃÅµ¡¢¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û´é¡¦VIO´Þ¤àÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¤¬·î²ñÈñ2,980±ß*¹
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
ÅöÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï´é¡¦VIO´Þ¤àÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¤ò·î²ñÈñ2,980±ß*¹¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³ー¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÌµÎÁÈ©¿ÇÃÇ¡×¤È¡ÖÎ¾ÏÓÃ¦ÌÓ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ 1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¡¢Á´¿È4Ê¬¤Î1Éô°Ì¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¢¤êÃ¦ÌÓ²ÄÇ½¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³ー¥×¤È¤Ï
¸÷³ØÇÜÎ¨¥ºー¥à¤¬1000ÇÜ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤Ç¤¡¢Æù´ã¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤È©¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡³£¤ò»ÈÍÑ¡£
Ã´Åö¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬¡¢¼«¸Ê½èÍý¤Ë¤è¤ë´¥Áç¡¦¿åÊ¬ÎÌ¡¦ÌÓ·ê¡¦¥·¥ß¡¦¤·¤ï¡¦¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁá´üÈ¯¸«¤·¡¢²þÁ±¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ ¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://stlassh.com/reservations/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=fc0W065c9c577126
¨¢¤¤¤è¤Á¤ã¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸ÄÀÅª¤Ê£³¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç¿Íµ¤¡ª Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô200Ëü¿ÍÄ¶¡ª ÈþÍÆ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î¡Ø¤¤¤è¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤Ï¡ØµÈÅÄ¤¤¤ò¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤è¤Ò¤í¡Ù¤È¤·¤Æ£³¤Ä¤Î»Ñ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ª
¡þ¤¤¤è¤Á¤ã¤ó ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æ´¤ì¤Î¤Ä¤ë¤¹¤ÙÈ©¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¨¢¡ÖSTLASSH¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤ÎÃ¦ÌÓ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
Ã¦ÌÓÁ°¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍýÁÛ¤Î¥Ä¥ë¥¹¥ÙÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú 1 ¡ÛÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Ã¦ÌÓµ¡¡ÖSTRIKE¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×
IPL¡ÊÇ®ÇË²õ¼°¡Ë¡ßSHR¡ÊÃßÇ®¼°¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃ¦ÌÓµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤òÎäµÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃ¦ÌÓ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÓÊñ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ¼þ´ü¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÄÌ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤ÖÌÓ¤äÆü¾Æ¤±È©¤Ç¤â»Ü½Ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£10ÉÃ´Ö¤ÇÌó1,000ËÜ¤Î¥à¥ÀÌÓ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´¿È¤ÎÃ¦ÌÓ¤¬ºÇÃ»60Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú 2 ¡ÛÃ¦ÌÓ¤ÈÆ±»þ¤ËÈþÈ©¥±¥¢¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(https://stlassh.com/method/electroporation/)¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë
È©¤ÎÃÆÎÏ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥³¥éー¥²¥ó¤òÃ¦ÌÓ¥¸¥§¥ë¤ËÇÛ¹ç¡£
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Âð¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤È©¤Î¿¿ÈéÁØ¤ØÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡þ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¡þ
È©¤Î¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¡¦¾®¤¸¤ï²þÁ±¡¦¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹Í½ËÉ¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²¡¦ÌÓ·ê¤Î°ú¤Äù¤á
*² Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿È©¤Î¤ª¼êÆþ¤ì
¡Ú 3 ¡ÛÌÓ¼þ´ü¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÄÌ¤¨¤ë¤Î¤Ç¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¤¬Áá¤¤
ÈþÍÆÃ¦ÌÓ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇÃ»2½µ´Ö¤Î´Ö³Ö¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹´ü¤ÎÌÓ¤òÆ¨¤µ¤º¸úÎ¨Åª¤ËÃ¦ÌÓ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤ÊÃ¦ÌÓ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÃÃ¦ÌÓ¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø
¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ§ÄêÃ¦ÌÓ°ÂÁ´¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ë¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´»ö¶È¼ÔÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç§Äê¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï¡§Ä¾¶á3´üÏ¢Â³¤Ç¹õ»ú·Ð±Ä*³ ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Ä¾¶á3´ü¤Ë¼è°úÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§ÂÚÇ¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Ï³Î¤«¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*³ ¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥åºÇ½ªÍø±×¤è¤ê»»½Ð¡¡21Ç¯2·î～24Ç¯1·î¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ§ÄêÃ¦ÌÓ°ÂÁ´¶¨²ñ¤è¤ê¡Ö°ÂÁ´»ö¶È¼ÔÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ(¼èÆÀÆü25Ç¯1·î)
¨¢¡Ú½÷ÀÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óGoogle¸ý¥³¥ß·ï¿ôNo1*⁴¡ÛÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡ÖSTLASSH¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ62Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë½÷ÀÀìÍÑ¤ÎÃ¦⽑¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë314Ëü·ï*⁵°Ê¾å¤ÎÃ¦⽑¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Áí²ñ°÷¿ô33Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾Æ¤±È©¤Ë¤â»Ü½Ñ²ÄÇ½¤Ç¤¦¤Ö⽑¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡ÖISG¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯Ã¦⽑¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÃ¦⽑Êý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇÃ»6¥ö·î¤Ç¤ÎÃ¦⽑¤¬´°Î»¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥ÉÃ¦⽑¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥³¥éー¥²¥óÆ³ÆþË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ»Ü½Ñ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ¦⽑¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶È³¦½é*⁶¤Î¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÃ¦⽑¡×¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«¼Ò³«È¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¡ÖHADATERASU¡×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´Äó°Æ¤Ç¤¤ë¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
*⁴ Ä´ººÇ¯·î¡§2024Ç¯9·î27Æü¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§½÷ÀÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óÂç¼ê7¼Ò¡¢Ä´ººÊýË¡¡§½÷ÀÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óÂç¼ê7¼Ò¡Ê¥é¥³¥³¡¢¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯TBC¡¢Dione¡¢¥¸¥§¥¤¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¡¢¸ø¼°HP¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎGoogle¥ì¥Ó¥åー¤Î¸ý¥³¥ßÁí¼èÆÀ¿ô¤òÈæ³Ó
*⁵ 2025Ç¯1·î»þÅÀ
*⁶ ¾¦É¸¼èÆÀ
Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óSTLASSH¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¡Ë :
https://stlassh.com/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=bf7a7Ebf12d98669
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢
ËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー34F
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¡¾Â ½á
ÀßÎ©¡§ 2015Ç¯
TEL ¡§ 03-6625-7935
¸ø¼°HP ¡§ https://stlassh.com/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/stlassh/
Facebook ¡§ https://www.facebook.com/stlassh/
Twitter ¡§ https://twitter.com/stlassh
TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@stlassh00