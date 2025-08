【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】2025年秋の新作コレクションを公開！

サテンパンツ \13,090(tax in) (9月入荷予定)ラップスカ―ト \7,590 (tax in) (9月入荷予定)■ファッションブランド「ELLEgirl(エル ガール)」「ELLEgirl(エル ガール)」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。公式オンラインストア:https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/ellegirl/Instagram(@ellegirlfashion_jp): https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせクロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当電話:03-3669-5270■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要会社名 :株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN代表者 :アンヌ・ビラズ所在地 :東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山5FURL:https://jp.elleboutique.com/japan/ラガルデール社(フランス・パリ本社所在)は、ユーロネクスト・パリにて株式を公開する上場企業であり、インターナショナルグループ企業です。ラガルデール アクティブ エンタープライズは、ブランドの拡大を目的とした事業計画を担うラガルデール グループの専門事業部門となります。ライセンス事業として、80カ国において、約200件以上のパートナー企業とライセンス契約のもと、「ELLE」の商品(ファッション、美容、ホームデコレーション、サービスなど)を展開し、それらの店頭及びカフェ、スパ、ヘアサロンなどを通じて月単位で合計2億5000万人以上にリーチしています。■クロスプラス 会社概要会社名 :クロスプラス株式会社代表者 :山本大寛所在地 :〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL:https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy!」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。