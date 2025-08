AI Hack、GMO NIKKOと提携を開始し、GMO NIKKOはLLMO（AIO）対策サービス「GMO AI最適化ブースト」の提供を開始

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack(本社:東京都港区、代表取締役:中道大輔、以下AI Hack)は、GMOインターネット株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長執行役員:佐久間勇 以下、GMO NIKKO)と提携を開始したことをお知らせいたします。本提携により、当社はAIO分析ツール「AI Hack」のGMO NIKKOへの提供を通じて、GMO NIKKOのLLMO(※1)(AIO(※2))対策サービス「GMO AI最適化ブースト」を支援いたします。

(※1)LLMO:Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)は生成AIの基盤である大規模言語モデル(LLM)に対して、自社情報が正しく参照・推薦されやすくなるよう最適化する手法。主にコンテンツの構造、文脈、信頼性の向上などを通じて、AIがその情報を信頼・引用しやすい状態に整える施策を指す。

(※2)AIO:AI Optimization(生成AI最適化)は、LLMOを含む、生成AI全般に対する情報最適化の総称で、AIの回答精度や掲載順位の向上を目的とした取り組み。LLMOに比べ、より広範な観点からAIの応答傾向や学習プロセスに対応する最適化施策

■サービス提供の背景

近年、ChatGPTやGoogle AI Overviews(旧SGE)など、生成AIを活用した検索・回答体験が急速に拡大しています。これに伴い、企業にとって「AIの回答内に自社情報が適切に含まれること」が、検索流入やブランド認知における新たな重要指標となりつつあります。

一方で、AIが検索結果ページ上で直接回答を提供するケースが増加し、これによりユーザーが検索後に外部サイトへ遷移しない「ゼロクリック検索問題」が発生するなど、企業側には「自社情報がAI回答に取り上げられない」「検索エンジン経由のサイト流入が減少した」「誤った情報が引用されている」などの課題が顕在化しています。さらに、2026年には従来型検索の検索ボリュームが25%減少するという予測(※3)もあり、生成AIを介した情報流通への対応は企業にとって喫緊の課題となっています。

こうした変化に対応するべく、GMO NIKKOは生成AI時代における新たな情報最適化手法としてLLMO(AIO)対策サービスである「GMO AI最適化ブースト」の提供を開始いたしました。AI Hackは今回の業務提携により、当社のAIO分析ツール「AI Hack(https://service.ai-hack.ai/)」を同社に提供することで、企業情報の生成AI最適化に向けた取り組みの加速・高度化を支援してまいります。

(※3)Gartner「Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents」(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents)2025-06-30閲覧。2025年6月30日現在。

■「GMO AI最適化ブースト」とは(https://koukoku.jp/service/llmo)

「GMO AI最適化ブースト」(https://koukoku.jp/service/llmo)とは、ChatGPT、Gemini、Claude、Grok、Google AI Overviewsなどの生成AIにおいて、企業や製品に関する情報を正確かつ優先的に参照・推薦するよう最適化を図る、生成AI時代に対応した新たな情報最適化サービスです。

現在、この分野は「Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化(LLMO)」、「AI Optimization:生成AI最適化(AIO)」、「Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化(GEO)」「Answer Engine Optimization:回答エンジン最適化検索結果(AEO)」など複数の呼称があり、定義も若干の違いがあります。そこでGMO NIKKOでは、これら複数の呼称や領域を統合的に捉え、「生成AI時代における企業情報の戦略的コントロールと可視性の最適化」を目的としたサービスを提供することといたしました。

【従来のSEOや広告施策との主な違い】

● AIが情報源として信頼・引用しやすいコンテンツ構造や文脈設計

● メタ情報の整備による機械的解釈の精度向上

● AIが学習・参照する外部サイトや第三者メディアとの関係性強化

● 権威性のある情報ソースからの言及獲得による信頼性向上

● これら内部施策と外部施策の両面を包括的に支援

また、AIに自社情報を的確に取り上げてもらうためには、従来のSEO対策だけでは不十分であることも、当社の独自調査から明らかになっています。LLMO(AIO)対策においては、たとえば信頼性・権威性の高い第三者サイトからの被リンク獲得や、AIが解釈しやすい情報構造の整備、主張の根拠として信頼ある情報源を明示することなどが、AIからの引用・推薦においてより重要視されています。

■GMO NIKKOが提供する「GMO AI最適化ブースト」詳細

「GMO AI最適化ブースト」では、50項目以上の独自チェックリストを基盤にした、以下のような網羅的かつ実践的な支援を行います。※提供内容を抜粋しています

●AI応答可視性診断(AI Visibility Audit)

ChatGPTやGemini、Google AI Overviews等の回答結果における自社情報掲載状況をリサーチ。5つの指標(優先度、ポジティブ、ネガティブ、言及量、ドメイン引用)でスコア化することでリスクや機会を明確に可視化。

●競合LLMO(AIO)分析

競合企業の情報がAIの回答においてどのように扱われているのかを調査し、自社との違いを明らかにした上で対策優先度を設計。

●AI向け情報構造の技術的整備

AIが認識しやすいよう、schema.orgタグの整備、FAQ構造化、llms.txtの設定、データポータル整理など、技術面からも信頼性の高い情報基盤を設計。

●生成AI最適化型コンテンツ制作支援

AIが引用しやすい構成、表現、トピック設計に基づき、専門記事・FAQ・用語集などのオウンドメディアを制作・改善。

●サイテーション戦略支援

AIが参照する第三者の信頼できるウェブサイトや媒体で、自社の情報が紹介・言及されるように情報掲載や引用を促すPR施策を支援。

●継続的レポート+改善提案

AIの回答内の引用率や内容を月次でモニタリングし、状況に応じた改善案を迅速にフィードバック。

■AIO分析ツール「AI Hack(https://service.ai-hack.ai/)」の機能詳細

複数の生成AI(ChatGPTなど)に対してプロンプトを投げかけ、その回答内容を可視化・スコア化するAIO分析ツールです。機能詳細は以下の通りです。

■今後の展望

- 自社コンテンツのAI回答状況の可視化- プロンプト(質問文)を登録することで、複数のAI/LLMから回答を取得し、AIの回答状況を可視化- AIOスコアによる定量評価- 優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど多角的指標でAIの回答をスコア化- 競合分析- 自社情報だけでなく、複数の競合企業/サービス情報も同時にスコアリングを行う競合分析

AI Hackでは、今後もAIO分析ツール「AI Hack」のアルゴリズムの精緻化や改善に努め、AIO対策の診断精度を高めてまいります。これにより、企業の生成AI最適化(AIO)対策のサポートを強化いたします。

