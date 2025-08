ゼブラ公式キャラクター「Hi! Mckee」が大量発生！？ 14 年ぶりの企業TV-CMを8月18日全国オンエア開始カクことを通してワクワクを届ける「kakuwaku（カクワク）プロジェクト」始動

128年間にわたり筆記具を製造販売する文具メーカー、ゼブラ株式会社(本社:東京都新宿区/代表取締役社長:石川 太郎)は、「カクってワクワク、カクワク!」を実現する企業であるというイメージの醸成を目的に、企業 TV-CM「Hi! Mckee 大量発生篇」を、2025年 8 月18日(月)より全国にてオンエアいたします。また、すべての人に、カクことを通したワクワクをお届けする「kakuwaku(カクワク)プロジェクト」も立ち上げ、一般のお客様が参加できる体験イベントを開催して「カクワク!」というメッセージを広げていきます。■企業TV-CM「Hi! Mckee大量発生篇」本CMでは、少年がハイマッキーを開ける「ポンッ」という音とともに、岡崎体育氏が書き下ろした楽曲「Hi! Mckee」が流れ始めます。窓の外に目を向けると、そこには楽曲に合わせて踊りながら、街中を行進する大量のHi! Mckeeたちの姿が。そして、Hi! Mckeeが現れたことによりクリエイティビティが解放された少年が、ひらめきとともに書き始める=「書くってワクワク、カクワク!」な様子が描かれます。最後にkakuwakuプロジェクトへの誘導で締めくくります。■kakuwaku(カクワク)プロジェクト始動「カクをエンターテイメントにする」という企業ビジョンのもと、すべての人に、カクことを通したワクワクをお届けする「kakuwaku(カクワク)プロジェクト」を2025年7月に立ち上げました。本プロジェクトでは、一般のお客様にご参加いただき、ゼブラのあらゆる商品や技術を活用したイベントやワークショップを展開してまいります。第1~2回目を7月に実施し、約20人のお子様にカク楽しさを体験いただきました。第1回(開催済み)『みんなで描こう!巨大Hi! Mckeeパズル』ハイマッキーを使って巨大パズルに絵を描き、最後には大きなHi! Mckeeを完成させました。第2回(開催済み)『空中にもおえかきだ!みんなのHi! MckeeTown計画』ハイマッキーを使って家や看板に色を塗ったり、紙にも仮想空間にも書けるゼブラの新技術「kaku lab.」を使って空中に絵を描いて、Hi! MckeeTownを彩りました。kakuwaku(カクワク)プロジェクトは、一般のお客様にご参加いただけます。8月18日(月)よりオフィシャルサイトの応募フォームにて、第3回kakuwaku(カクワク)プロジェクトへの募集を開始いたします。第3回『かわいくつくろう!カラフルおえかきポシェット』ハイマッキーを使って色を塗ったり模様を描いてオリジナルポシェットを作るワークショップを予定しています。ご当選されたお客様はゼブラ株式会社へご招待させて頂き、ご体験頂けます。kakuwaku(カクワク)プロジェクトオフィシャルサイト■Hi! Mckeeとは?ゼブラのロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の特長的なフォルムを活かしてデザインされたキャラクター。「何でもやってみたい!書いてみたい!創ってみたい!」と好奇心旺盛な性格で、みんなのクリエイティビティをポンッと解き放つ、キュキュッとたのしい存在です。心をかき立てるHi!なパフォーマンスで、出会う人すべてにハッピーを届けるHi! Mckeeは、Hi! Mckee Townのムードメーカーならぬ、“ムードマーカー”です。【オフィシャルSNS】[Hi! Mckee Official Website] https://hi-mckee.com[Hi! Mckee Official X] https://x.com/himckeeofficial[Hi! Mckee Official Instagram] https://www.instagram.com/hi_mckee_official/■Hi! Mckeeオリジナルテーマソング「Hi! Mckee」https://youtu.be/kuvOUCL2ivo岡崎体育さん自らが作詞作曲を行いました。マッキーあるある全開の歌詞で、レトロでポップな世界観を、シュールかつおもしろく解放するハッピーチューンです。本件に関するお問合わせ先*** この商品に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ***ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト&マーケティング部PRチームTEL:050-1706-0335問い合わせフォーム:https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D*** この商品に関する消費者の方のお問い合わせ先 ***ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL:0120-555335(平日9時~17時) https://www.zebra.co.jp/