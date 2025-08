台湾発スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」、8/16（土）～8/17（日）に大阪中之島にて開催予定の日台文化イベント「TAIWAN PLUS」に出展、サステナビリティ体験ブースを展開！

C. Simum Co., Ltd

台湾発のグローバルスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、2025年8月16日(土)~8月17日(日)の2日間、大阪中之島で開催予定の日台文化イベント「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」に出展します。RHINOSHIELDブースでは、1,700個のリサイクルスマホケースで大規模な展示エリアを構成し、台湾 & 日本文化 × サステナ豆知識を組み合わせた体験型ブースを展開!

展示エリアの隣では、スマホケース素材を使ったタピオカ風キーホルダーの無料手作り体験や、スマホケース素材をリサイクルしてできたタピオカ・台湾・スマホケース型のキーホルダー販売、文化総会との期間限定コラボデザイン「 We TAIWAN : a-We Collection」のスマホケース販売などのイベントを実施予定です。

【「TAIWAN PLUS」RHINOSHIELD ブース概要】

日時:2025年8月16日(土)~ 8月17日(日)

場所:大阪中之島



■スマホケース展示

1,700個のリサイクルスマホケースで大規模な展示エリアを構成し、台湾 & 日本文化 × サステナビリティに関する豆知識を組み合わせた体験型ブースを展開!台湾のデザイン文化とライノシールドのサステナビリティ&材料テクノロジーをぜひ会場で体感してください。



■リサイクルBOX

イベント会場に使用しなくなったスマホケースを回収するリサイクルBOXを設置。ここで回収されたスマホケースはリサイクルされ、将来的にライノシールドの他の製品の素材として再利用される予定です。

■台湾風ドリンクホルダープレゼント

RHINOSHIELD JAPAN 公式LINEをお友だち追加いただいた方に、台湾でお馴染みのドリンクホルダーを1点プレゼント。

■タピオカ風キーホルダー作り無料体験

RHINOSHIELD JAPAN 公式LINEをお友だち追加いただいた方は、スマホケース素材を使ったタピオカ風キーホルダー作りの無料体験をお楽しみいただけます。キーホルダー作りを通して、スマホケースがリサイクルされ新たなスマホケースに生まれ変わる過程を体験できます。

【ブース内販売商品】

■「We TAIWAN : a-We Collection」スマホケース

文化総会との期間限定コラボデザインのスマホケースをブース内で展示・販売(一部機種に対応)。RHINOSHIELD 公式サイトからもご購入いただけます。

対応スマホケース:AirX / SolidX / SolidSuit / Clear / JellyTint / Mod NX

対応機種:iPhone / Android の幅広い機種に対応

※各スマホケースの対応機種については、公式サイトにてご確認ください

種類:MagSafe対応 / 標準

価格:MagSafe対応 6,280円(税込)~ / 標準 4,080円(税込)~

● RHINOSHIELD スマホケース特長

<人と環境にやさしい素材>

・単一素材を採用することで、原材料の廃棄量および二酸化炭素排出量を大幅に削減、同時にリサイクル効率の最大化を実現しています。

・FDA食品グレードの基準を満たしており、プラスチック製品でよく使用される化学物質 BPA / BPS / BPFを含みません。

<高い保護性能>

・RHINOSHIELD独自素材を使用し、単一素材でありながら3.5mの落下衝撃から保護、米軍MIL規格を超える耐衝撃性を備えています。

● We TAIWAN : a-We Collection 概要

海の奥深くからから現れたぷるぷるで愛嬌たっぷりの新キャラa-We(アウィー!)

2025年に大阪で開催される台湾の文化イベント「We TAIWAN」プロジェクトとしてRHINOSHIELDとのコラボで誕生したコレクションです。a-Weは柔軟で、混ざり合い、積み重なり、姿を変え色まで変化するキャラクター。台湾が大切にする「多様性」と「団結の力」を象徴しています。a-Weと一緒に、今この瞬間をめいっぱい楽しもう。想像を超える未来が、きっと待っていますよ!

■リサイクル素材使用 台湾キーホルダー3点セット

RHINOSHIELDの単一素材でできたスマホケースをリサイクルしてできた「タピオカ」「台湾」「スマホケース」型のリサイクルキーホルダー3点セットをご購入いただけます。TAIWAN PLUS 期間中、RHINOSHIELDブースでのみ購入可能な限定商品です。

商品内容:「台湾」「タピオカ」「スマホケース」型のキーホルダー 各1点の合計3点セット

価格:500円(税込)

特典:

・キーホルダー合計3点セットを1つご購入で、スマホケースが当たる抽選に参加可能

・キーホルダー合計3点セットを8つ(合計24点、税込4,000円)ご購入で、スマホケースを1点無料でプレゼント





【情報詳細】

詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

RHINOSHIELD(ライノシールド) 公式サイト:https://rhinoshield.jp/

■RHINOSHIELD(ライノシールド)公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/rhinoshield_jp

X(旧Twitter):https://x.com/RHINOSHIELD_JP

facebook:https://www.facebook.com/RhinoShieldJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@rhinoshield_jp

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong