WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 香港K11 MUSEAにて初のポップアップイベントを8月1日(土)より開催
本日8/1(金)より、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOは香港のK11 MUSEAにて初のポップアップイベントを開催いたします。
本ポップアップでは香港でのポップアップ限定Ｔシャツ4型のコレクションや、香港の伝統的ブランド利工民（Lee Kung Man）とのコラボレーション、天野タケル氏のペインティングなどを発売いたします。
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Hong Kong POP-UP
開催期間：8月1日(金)～8月24日(日)
開催場所：GOLD BALL 2/F, K11 MUSEA, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
営業時間：11:00ー21:00
<香港ポップアップ限定Ｔシャツ・コレクション>
＜利工民 (Lee Kung Man) プロフィール＞
利工民は、香港の伝統的な下着・ニットメーカー。1923年に中国 広州でFeng Churuにより設立され、後に香港に工場を設立した。金鹿、青鹿、光華、秋蝉などのウール製アンダーウェアで有名。世界中で高い評価を得ている利工民は、丹念に作られた製品で確固たる地位を築いている。
＜天野タケル＞
1977年東京都生まれ。1997年に渡米し、ニューヨークで版画を学ぶ。
宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEWART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作。イエローやピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、髑髏や蝋燭などによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表。また、アーティストのCD／LPジャケットやアパレルへのアートワークの提供など様々なコラボレーションも展開している。
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、コンセプトカラーの黒を軸に、アート、ライフスタイル、革新的なコラボレーションを融合させることで、ファッションの境界を再定義しています。
そして多様なブランドやアーティストとのパートナーシップを通して従来のカテゴリーを超えた限定コレクションを発表し、ヨウジヤマモトの大胆で先見性のある精神を体現しています。
＜展開コラボレーション・ブランド一覧＞
AKILA
BE@RBRICK
CHIVAS REGAL
HYSTERIC GLAMOUR
IRACEMA
IZUMONSTER
Kie Einzelganger
Landscape Products
M/M (Paris)
Manhattan Portage BLACK LABEL
MIYOSHI RUG
MOSS STUDIO
NEW ERA
NOMARHYTHM TEXTILE
NORTH NO NAME
POGGYTHEMAN
RequaL≡
Rocky Mountain Featherbed
silkmasterSB
TETSUYA ISHiKAWA
一澤信三郎帆布
龍が如く スタジオ
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Website：https://wildside-online.com/
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