スプレーするだけで「美しく自然な艶」が復活！石油系溶剤不使用のタイヤワックスが新登場 ― 楽天「zepan car」で販売開始 ―
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場内の自社ショップ「zepan car」にて、2025年7月28日より新商品『タイヤワックス』の販売を開始しました。
本製品は、タイヤの汚れを落とした後にスプレーすることで、「美しく自然な艶」をよみがえらせるワックスです。さらに、高い撥水効果により、水や泥などの汚れからタイヤをしっかりガード。石油系溶剤を使用していないため、タイヤにやさしく、安心してお使いいただけます。
【商品概要】
商品名：タイヤワックス
内容量：100ml／500ml
主な成分：シリコン、乳化剤、防腐剤、脱イオン水
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-ltl/
【商品の特長】
・光沢感アップ
スプレーするだけで艶がよみがえる
・艶出し効果が長持ち
1～3か月間効果が持続（使用頻度により異なる）
・撥水効果
雨天走行時の汚れにも強い
・タイヤにやさしい
石油系溶剤不使用の水性ワックス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326498&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326498&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
ショップ名：zepan car
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326498&id=bodyimage3】
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
配信元企業：鑫三海株式会社
本製品は、タイヤの汚れを落とした後にスプレーすることで、「美しく自然な艶」をよみがえらせるワックスです。さらに、高い撥水効果により、水や泥などの汚れからタイヤをしっかりガード。石油系溶剤を使用していないため、タイヤにやさしく、安心してお使いいただけます。
【商品概要】
商品名：タイヤワックス
内容量：100ml／500ml
主な成分：シリコン、乳化剤、防腐剤、脱イオン水
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-ltl/
【商品の特長】
・光沢感アップ
スプレーするだけで艶がよみがえる
・艶出し効果が長持ち
1～3か月間効果が持続（使用頻度により異なる）
・撥水効果
雨天走行時の汚れにも強い
・タイヤにやさしい
石油系溶剤不使用の水性ワックス
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【販売店舗情報】
ショップ名：zepan car
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326498&id=bodyimage3】
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
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