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駒沢女子大学がJKK東京と連携協定を締結 ― 地域活動を担う学生の平尾住宅への入居を支援
駒沢女子大学・駒沢女子短期大学（東京都稲城市、学長：臼井実稲子、以下「駒沢女子大学」）は7月31日、JKK東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜佳葉子、以下「JKK」）と連携協定を締結した。これは、地域コミュニティの活性化および学生の人材育成を目的としたもの。協定に基づき、JKKが同大の通学圏内にある平尾住宅（東京都稲城市）への学生の入居を支援。平尾住宅に入居する学生らが自治会との交流促進など地域活動を行うことによって、地域に根ざした活気あるコミュニティの形成を目指す。
■背景
少子高齢社会が進む中、JKKが建設・管理する一般賃貸住宅「JKK住宅」では、自治会活動への参加者減少などによる地域コミュニティの低下や、入居者同士や地域とのつながりの希薄化が課題となっていた。
こうした背景からJKKはこれまで、昭和薬科大学、桜美林大学、日本社会事業大学、東京医療学院大学、和光大学、北里大学、東京薬科大学、東京都立大学（連携協定締結順）の8大学と連携。学生のJKK住宅への入居支援と地域活動参加をサポートしている。
このたび、新たに駒沢女子大学と連携協定を締結。学生の住環境を整備するとともに、地域住民との交流を通じて、学生の人材育成と地域コミュニティの活性化を目指す。
◆平尾住宅の概要
【所在地】 稲城市平尾3-1-1-1ほか
【管理戸数】 1,650戸
【専有面積・間取り】 34.56㎡から41.25㎡・1DKから3K
【築 年】 昭和45年（1970年）ほか
【アクセス】
・小田急多摩線「栗平」駅徒歩8分から17分
・京王相模原線「若葉台」駅徒歩23分から30分
・小田急小田原線・多摩線「新百合ヶ丘」駅バス約12分「平尾団地」バス停徒歩2分から10分
・京王相模原線「若葉台」駅バス約13分「平尾団地」バス停徒歩2分から10分
・京王相模原線「稲城」駅バス約20分「平尾団地」徒歩2分から10分
【住宅の詳細】 https://www.to-kousya.or.jp/chintai/reco/hirao.html
◆JKK東京（東京都住宅供給公社）の概要
【所在地】 東京都渋谷区神宮前5-53-67
【設 立】 昭和41年（1966年）4月
【代表者】 理事長 浜 佳葉子
【事業内容】
①賃貸住宅及び関連施設の管理事業、建設事業
②公営住宅等の管理受託事業
【Webサイト】 https://www.to-kousya.or.jp/
◆駒沢女子大学・駒沢女子短期大学の概要
【所在地】 東京都稲城市坂浜238番地
【学部等】
・大学：共創文化学部、観光文化学部、空間デザイン学部、人間健康学部、看護学部、人間総合学群（2024年度入学者まで）
・大学院：人文科学研究科
・短期大学：保育科
【学生数】 1,666名
【アクセス】
・京王相模原線「稲城」駅よりバス約7分
・小田急線「新百合ヶ丘」駅よりバス約20分
・JR南武線「稲城長沼」駅よりバス約14分
【建学の精神】 「正念」「行学一如」
【教育理念】 新しい文化の創造的担い手となる人間性ゆたかな現代女性の養成
【Webサイト】 https://www.komajo.ac.jp/uni/index.html
◆学校法人駒澤学園の概要
【所在地】 東京都稲城市坂浜238番地
【設 立】 昭和2（1927）年
【代表者】 理事長 葛城 天快
【Webサイト】 https://www.komajo.ac.jp/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部 広報課
住所：〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042-350-7212（直通）
FAX：042-331-1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/