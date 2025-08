【設置工事無料キャンペン中！】会議の無駄を徹底排除『REGZAキャンバス』

株式会社LINKS

オフィスのDX化を支援する株式会社LINKS(本社:東京都練馬区、代表取締役:中冨 壯基、以下、LINKS)は、テレビ業界日本No.1企業REGZAが開発したレグザキャンバスの正規販売代理店として販売を開始しました。(特設ページURL:https://links-s.co.jp/regza_canvas)

・会議の無駄を徹底排除し、REGZA「会議DX」を実現

REGZAキャンバスは4K大型タッチパネルディスプレイに、カメラやマイク、スピーカーなどのハードウェアから、Google EDLA認証を取得したAndroid OSが採用され、会議に必要なすべてが搭載されています。

複数の外部機器の準備や煩雑な配線ケーブルが不要であるため、会議の準備時間を大幅に短縮できます。

対面、WEB、ハイブリッド、どのスタイルでも電源を入れるだけでスマート会議が実現できます。

【レグザキャンバス】の特徴

Google EDLA認証 Android OS

本機はGoogle EDLA認証された、Android OSを搭載しており、オンライン会議アプリをはじめ、Google Playストアから多様なアプリがインストールでき、大画面でありながらAndroidスマートフォンやタブレットのように利用できます。

All in One AIボード

4K大型タッチパネルディスプレイに、AIカメラやマイク、高音質50Wスピーカー(JEITA)で、HDMIやUSBポートも充実。

会議のための付属品を別途購入しなくても、この本機だけで、スマートに会議が可能です。

ミラーリング機能でケーブル不要

Airplayやミラーキャストに対応!スマホやタブレット、ノートパソコンの画面を無線でレグザキャンバスに表示可能!

さらに、ミラーリングで本機1台に9台の端末の

画面を同時表示可能のため、画面切り替え不要で、会議時間短縮も実現可能です。

他にも専用ホワイトボードアプリや、REGZAキャンバス同士の画面共有(同じネットワーク環境)、時間管理に便利なタイマー機能、災害時にも安心のエコモード、そして耐久性に優れた安心設計など、ビジネスシーンで活躍する様々な機能を搭載しています。

【設置工事費用無料キャンペン中!】

LINKSはREGZAキャンバスの販売のみではなく、設置工事やアフターフォローまで対応しており、2025年09月30日までのご注文分に関しては、設置工事無料キャンペンを実施しています。

※一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)限定 - 他の地域の場合別途お問い合わせください。

工事費用無料キャンペンに加えて、さらに特別価格でご提供しております。

詳しくは、レグザキャンバスの特設サイト(https://links-s.co.jp/regza_canvas)をご参考いただくか、LINKSにお問い合わせ(https://links-s.co.jp/inquiry)ください。

お問い合わせメールアドレス:info@links-s.co.jp

【REGZAキャンバス】導入の流れ

Step1 お問い合わせ:「レグザキャンバス」の特設サイトのお問い合わせフォーム(https://links-s.co.jp/regza_canvas#toiawase)に必要事項をご記入の上、ご連絡ください。担当者よりご連絡を差し上げます。

Step2 無料相談・ヒアリング:お客様のご要望をお聞きし、製品選定から設置する場所・環境を確認させて頂きます。

Step3 ご注文:ご注文いただきましたら、納品・設置日程調整いたします。

Step4 ご入金:弊社指定の振込先に商品代金をご入金いただきます。

Step5 設置工事・使用開始:レグザキャンバスをご希望場所に設置工事を致します。設置後、使用サポートも行います。

【REGZAキャンバスに関するお問い合わせ先】

●株式会社LINKS

お問い合わせ:info@links-s.co.jp

●REGZAキャンバス特設ページ:https://links-s.co.jp/regza_canvas

【株式会社LINKS】(URL:https://links-s.co.jp/(https://links-s.co.jp/))

会社名 株式会社LINKS

所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮3-9-21

代表者 代表取締役 中冨 壯基

事業内容 デジタルサイネージ及び LED ビジョンの製造、販売、レンタル、輸出入

映像及びデジタルコンテンツの企画、製作、広告業

電気製品及び電気部品の製造、販売、輸出入

各種企業への人材派遣及び教育訓練業務

前各号に附帯する一切の事業

資本金 一千万円

代表のコメント

代表取締役 中冨 壯基代表取締役/中冨 壯基

"わくわくする未来を創り、次の世代へ繋ぐ"

株式会社LINKSの代表取締役の中冨と申します。

私はこれまで看板業界にて会社員として勤務する傍ら、デジタルサイネージや映像制作、ドローン空撮を手掛ける個人事業を展開してまいりました。

その経験を活かし、個人事業を法人化する形でデジタルサイネージ専門会社である株式会社LINKSを設立いたしました。

現在は、REGZAの正規販売店としてREGZAキャンバス販売から自社独自サービスであるデジタルサイネージのサブスクリプションサービス『デジ看』を中心に事業を展開しております。