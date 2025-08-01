【スタートアップ企業募集！】北九州エコテックキャンプ2025～Powered by クアトロヘリックス・キャンプ(TM)～
産学官民４者による共創の場「クアトロヘリックスキャンプ」を展開するアクトタンクであるフォーアイディールジャパン株式会社(https://forideal.jp/)（本社：東京品川区 代表取締役：杉原美智子）は、北九州市主催の「北九州エコテックキャンプ2025(https://forideal.jp/event/1941/)」を2025年11月20日（木）、北九州市で開催します。それに伴い北九州市内企業とのマッチングを希望するスタートアップ企業の皆様を募集いたします。
本イベントは、エコタウン事業やエコプレミアム、「エコアクション21」認証・登録支援事業など、環境未来都市として先進的な取り組みを行ってきた北九州市内企業と、環境系スタートアップのマッチング（オープンイノベーション）を目的としたものです。
北九州市内企業10社の参加が決定！～今後も順次追加予定～
参加市内企業（2025年7月現在 10社）50音順
- 岡野バルブ製造株式会社(https://okano-valve.co.jp/)
- 環境テクノス株式会社(https://www.kan-tec.co.jp/)
- 九州電力株式会社(https://www.kyuden.co.jp/)
- 山九株式会社(https://www.sankyu.co.jp/)
- シャボン玉石けん株式会社(https://www.shabon.com/)
- 大英産業株式会社(https://www.daieisangyo.co.jp/)
- 株式会社ドーワテクノス(https://www.dhowa-technos.co.jp)
- 株式会社西原商事ホールディングス(https://www.nishihara-corp.jp/)
- 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社(https://www.ibm.com/jp-ja/about/subsidiaries/ijds)
- 日本コークス工業株式会社(https://www.n-coke.com/)
イベント概要
北九州エコテックキャンプのプレイベントとして、課題解決のソリューションを持つスタートアップ企業が登壇するオンラインマッチング（1回90分予定）を10月3日（金）・17日（金）の2回開催します。スタートアップ企業の皆様はいずれかの日程でピッチへのご登壇をしていただきます。
市内企業の皆様にはオンラインマッチングに2日間両日に参加していただき、スタートアップ企業の皆様のピッチをご視聴いただきます。
マッチングイベントの結果を踏まえ、11月20日（木）の対面イベントの参加者を最終決定する予定です。
＜我が国最大級の北九州エコタウン事業集積地＞
【リサイクル事業数：27事業（2025年4月現在）】【実証研究数：68研究（2025年4月現在）】【雇用者数：約1,060名（2024年3月現在）】
北九州エコテックキャンプ(https://forideal.jp/event/2068/)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/136158/table/9_1_200a61426449098f2c235760b301d3ee.jpg?v=202508010227 ]
ホームページ
北九州エコテックキャンプ スタートアップ企業募集(https://forideal.jp/event/2068/)
運営事務局
フォーアイディールジャパン株式会社(https://forideal.jp/)
本件に関するお問合せ先：ecotechアットマークforideal.jp 担当：末吉
広報に関するお問合せ先：infoアットマークforideal.jp 担当：末吉
※アットマークを@に書き換えてください
フォーアイディールジャパン株式会社
産官学民４者とスタートアップによる共創の場をデザインしあるべき姿の社会実装を目指すアクトタンク。
産官学民の４者共創に向けたオリジナルプログラム「クアトロヘリックスキャンプ」を展開するほか、全国の熱い自治体職員とスタートアップの出会いの場「MonthlyPitch７minutes」を主催しています。
また、真の女性活躍社会を目指し、どんなライフステージでも女性が働きやすい働き方とは何かを考え実践する組織集団です。