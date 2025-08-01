外国人雇用の悩みを解決！【静岡県外国人材受入相談窓口】が開設
静岡県
■概要
■事業詳細
■相談窓口
■概要
県内企業向けの外国人材の受入れに係る相談窓口として「静岡県外国人材受入相談窓口」を令和７年８月１日に開設！
出張相談会や専門家派遣など、個別相談に対応する体制を整えるとともに、セミナーや特設サイトの開設により情報発信を行います。
■事業詳細
○相談対応
＜相談窓口＞
対面・電話・メール・オンラインで対応
＜出張相談会＞
県内４地域（西部、中部、東部、伊豆）で出張相談会を開催（年10回）
＜専門家派遣＞
外国人材の定着を支援するため専門家（社会保険労務士）を派遣（年25社以上）
○情報発信
＜セミナー開催＞
県内３地域（西部地域、中部地域、東部地域）でセミナーを開催（年６回）
＜特設サイト開設＞
外国人材の受入れ・定着に関する情報を発信
＜先進事例発信＞
外国人材の受入れ・定着に関する先進的な取組を行う県内企業の事例を収集発信
■相談窓口
○窓口
静岡市葵区御幸町８-１JADEビル６F（(株)東海道シグマ内）[月曜日～金曜日9:00～17:00]
○ヘルプデスク
0120-475-199[月曜日～土曜日10:00～17:00]
○特設webサイト
URL：『https://gaikokujinzai.pref.shizuoka.jp』
各種予約やセミナー開催日時などについては、ホームページをご確認ください。