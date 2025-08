ゼブラの油性マーカー「ハイマッキー」公式キャラクター「Hi! Mckee」初のポップアップショップ開催決定！8月22日から渋谷、8月30日から有楽町で期間限定オープン！新作アイテムも登場

ゼブラ株式会社(本社:東京都新宿区/代表取締役社長:石川 太郎)の油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi! Mckee」の初となるポップアップショップを、2025年8月22日より渋谷、8月30日より有楽町にて期間限定でオープンします。ゼブラは2024年6月にロングセラーである油性マーカー「ハイマッキー」のキャラクター「Hi! Mckee」を発表し、初のライセンスビジネスとして市場拡大を目指しています。「Hi! Mckee」は、商品の特長的なフォルムを活かしてデザインされた、「何でもやってみたい!書いてみたい!創ってみたい!」という好奇心旺盛なキャラクターです。キャラクターの発表以降、文具セット、雑貨、トートバックなどの商品化が続き話題となっています。今回、キャラクターの楽しさ溢れる魅力を感じてもらうために、グッズを直接販売するポップアップショップを期間限定で開催します。■主な販売商品1.[新発売]Hi! Mckeeオリジナルマグカップ表と裏で異なるHi! Mckeeのポーズがかわいいマグカップです。価格:1個1,650円(税抜1,500円)2.[新発売]Hi! Mckeeオリジナルシールクリアな素材が夏らしい!ポップな絵柄のシールです。価格:1枚715円(税抜650円)3.[再販売]Hi! Mckeeオリジナル文具セット2025年2月に数量限定で発売した文具セットを好評につき再販売!※各アイテムは単品で販売します。ハイマッキー価格 :198円(税抜:180円)インク色 :黒ハイマッキー8色セット価格 :1,584円(税抜:1,440円)インク色 :紫、茶、赤、ピンク、黄、緑、青、黒ハイマッキー12色セット価格 :2,376円(税抜:2,160円)インク色 :紫、茶、ライトブラウン、赤、オレンジ、ピンク、黄、ライトグリーン、緑、ライトブルー、青、黒リングノート価格 :770円(税抜700円)サイズ :B6サイズ枚数 :40枚入付箋価格 :495円(税抜450円)枚数 :30枚サイズ :幅28.5×高さ70mmステッカー価格 :330円(税抜300円)枚数 :1枚サイズ :幅65×高さ70mmアクリルキーホルダー価格 :660円(税抜600円)サイズ :幅30×高さ60×厚さ3mmポップアップショップでは、この他にも多数商品を販売する予定です。■ポップアップショップ開催情報<PickUpランキン渋谷ちかみち>開催期間:2025年8月22日(金)~9月4日(木)開催場所:東京都渋谷区道玄坂1-1-1 東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線渋谷駅構内地下2階コンコースハチ公改札前<有楽町マルイ7階>開催期間:2025年8月30日(土)~9月10日(水)開催場所:東京都千代田区有楽町2-7-1■Hi! MckeeオフィシャルSNS[Hi! Mckee Official Website] https://hi-mckee.com [Hi! Mckee Official X] https://x.com/himckeeofficial[Hi! Mckee Official Instagram] https://www.instagram.com/hi_mckee_official/■Hi! Mckeeオリジナルテーマソング「Hi! Mckee」https://youtu.be/kuvOUCL2ivo岡崎体育さん自らが作詞作曲を行いました。マッキーあるある全開の歌詞で、レトロでポップな世界観を、シュールかつおもしろく解放するハッピーチューンです。本件に関するお問合わせ先*** この商品に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ***ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト&マーケティング部PRチーム:畑中・鈴木 TEL:050-1706-0335e-mail: yhatanaka@zebra.co.jp / ysuzuki@zebra.co.jp*** この商品に関する消費者の方のお問い合わせ先 ***ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL:0120-555335(平日9時~17時) https://www.zebra.co.jp/