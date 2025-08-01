医薬品ペレット球状化装置市場、2025年に515百万米ドル、2031年に781百万米ドル到達へ
2025年7月31日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「医薬品ペレット球状化装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、医薬品ペレット球状化装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
医薬品ペレット球状化装置とは、製剤工程において、薬物を含む原料粉末やペースト状物質を均一な直径の球形顆粒（ペレット）へと成形・乾燥するための装置です。ペレットは、有効成分の徐放性・味マスキング・製剤安定性に優れており、カプセルや口腔内崩壊錠、顆粒剤など多様な最終製剤形態に活用されています。この装置は、造粒、球状化、乾燥、コーティングまでを一体化し、高精度な粒径制御やスケーラビリティ対応が可能です。医薬品GMP（適正製造基準）に準拠した設計と自動制御システムにより、高い再現性と品質保証を実現。近年では、バイオ医薬品や植物成分の球状化応用も進み、製薬業界における高機能製剤製造技術の中核装置として、注目度が高まっています。
１．医薬品ペレット球状化装置市場規模
医薬品ペレット球状化装置の世界市場規模は2024年に483百万米ドルと推定され、2025年には515百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）0.072％で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が781百万米ドルに達すると見込まれています。
２．医薬品ペレット球状化装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
医薬品ペレット球状化装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Caleva、 LCI Corporation、 VJ Instruments、 GEA、 Glatt、 SaintyCo、 Umang、 Vobis、 Solace、 Inora Pharmaceutical Machinery、 Pilotech Instrument Equipment、 Rikon、 Elite Pharmaceutical Solution、 Shakti Pharma Tech、 Shree Bhagwati Machtech、 Payagene Biotechnology Company、 Hosokawa Alpine AG、 Prism Pharma Machinery、 MAAG Pump Systems、 Fuji Paudal、 Gold Bakery、 Oshikiri、 Koenig、 Erika Record、 Sottoriva、 Chanmag Bakery Machine
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
医薬品ペレット球状化装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Below 0.5 mm、 0.5 mm to 5 mm、 Above 5 mm
用途別：Pharmaceutical Industry、 Food Processing Industry、 Chemical Industry、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
医薬品ペレット球状化装置とは、製剤工程において、薬物を含む原料粉末やペースト状物質を均一な直径の球形顆粒（ペレット）へと成形・乾燥するための装置です。ペレットは、有効成分の徐放性・味マスキング・製剤安定性に優れており、カプセルや口腔内崩壊錠、顆粒剤など多様な最終製剤形態に活用されています。この装置は、造粒、球状化、乾燥、コーティングまでを一体化し、高精度な粒径制御やスケーラビリティ対応が可能です。医薬品GMP（適正製造基準）に準拠した設計と自動制御システムにより、高い再現性と品質保証を実現。近年では、バイオ医薬品や植物成分の球状化応用も進み、製薬業界における高機能製剤製造技術の中核装置として、注目度が高まっています。
１．医薬品ペレット球状化装置市場規模
医薬品ペレット球状化装置の世界市場規模は2024年に483百万米ドルと推定され、2025年には515百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）0.072％で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が781百万米ドルに達すると見込まれています。
２．医薬品ペレット球状化装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
医薬品ペレット球状化装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Caleva、 LCI Corporation、 VJ Instruments、 GEA、 Glatt、 SaintyCo、 Umang、 Vobis、 Solace、 Inora Pharmaceutical Machinery、 Pilotech Instrument Equipment、 Rikon、 Elite Pharmaceutical Solution、 Shakti Pharma Tech、 Shree Bhagwati Machtech、 Payagene Biotechnology Company、 Hosokawa Alpine AG、 Prism Pharma Machinery、 MAAG Pump Systems、 Fuji Paudal、 Gold Bakery、 Oshikiri、 Koenig、 Erika Record、 Sottoriva、 Chanmag Bakery Machine
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
医薬品ペレット球状化装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Below 0.5 mm、 0.5 mm to 5 mm、 Above 5 mm
用途別：Pharmaceutical Industry、 Food Processing Industry、 Chemical Industry、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域