公開日:2025年8月1日

独立行政法人情報処理推進機構



プレス発表 国際的な相互運用性確保に向け、データスペースのアーキテクチャ設計統括とアドバイザリ活動を開始しました

「データに飲み込まれる世界」において、部門や企業、産業、国境を横断した戦略的なデータシェアリングを主導



独立行政法人情報処理推進機構 (IPA、理事長:齊藤裕)は、ウラノス・エコシステム・データスペーシズ(ODS)を主導する中立的な機関として、特定個社へのベンダーロックインを回避し、国際的な相互運用性を担保するため、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」(NEDO事業)において、ODSに係る採択事業者へのアドバイザリを開始します。IPAは、ODSに係るアーキテクチャ設計を統括するとともに、NEDO事業を通じてODSの実装に係る技術参照文書(リファレンスアーキテクチャモデル)を編纂することで、データ主権を担保しながら部門や企業、業界、国境を横断した、戦略的なデータシェアリングの実現を主導します。

■実施概要IPA デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)は、NEDOが実施する「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業(NEDO事業)」(注釈1)において、ODSを主導する中立的な機関として、特定個社へのベンダーロックインを回避し、国際的な相互運用性を担保するため、ODSに係るアーキテクチャ設計を統括するとともに、プロトコル設計及びデータスペースに係るミドルウェアの開発等について、採択事業者に対するアドバイザリ活動を開始しました。DADCは従来、産業界での「データスペース(data spaces)」(注釈2)の社会実装に向け、ウラノス・エコシステムのイニシアチブの下で、データ提供者の主権を担保し、部門や企業、業界、国境を横断した戦略的なデータシェアリングを実現するための技術パラダイムの検討を行ってきました。今年度はODSの産業界への更なる展開・普及に向け、アーキテクチャ設計活動の集大成として経済産業省とともに策定・公開している技術的な参照文書である「ウラノス・エコシステム・データスペーシズリファレンスアーキテクチャモデル」(以下、「ODS-RAM」)(注釈3)の改版を統括するとともに、ODS参加者に向けてデータスペースの構築及び参加を手引きするODSガイドブックの取りまとめ等の実施を予定しています。(注釈1)ウラノス・エコシステムの実現に向けた新たな事業に着手します -データスペース基盤整備・普及促進事業をはじめ9件のテーマを採択-(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)(注釈2)IOFDS (International Open Forum on Data Society)で以下のように定義:“Data Space” is a decentralized ecosystem with common policy and rules defined by a governance framework that enables secure and trustworthy data transactions between participants while supporting trust and data sovereignty.(注釈3)ウラノス・エコシステム・データスペーシズ リファレンスアーキテクチャモデル ホワイトペーパー(チーフアーキテクト: 津田通隆)https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/reports/ouranos-ecosystem-dataspaces-ram-white-paper.html■実施体制ODSに係るアーキテクチャ設計及びNEDO事業における採択事業者に対するアドバイザリ活動は、チーフアーキテクトのもと、以下のような体制で実施します。